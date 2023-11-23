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Ekonomi

Türkiye Innovation Week uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak

Türkiye ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, İstanbul'da kapılarını açtı. Uluslararası ticarete inovasyon ile dinamizm kazandırmayı hedefleyen etkinlik, genç girişimciler, teknoloji liderleri ve iş dünyasını bir araya getiriyor.

14:53 - 23/11/2023 Perşembe
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TİM Başkanı Mustafa Gültepe.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week (TIW), İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.


TİM'in 30'uncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 100'üncü yılının kutlandığı bu önemli seneyi bir dönüm noktası kabul eden TIW, gelecek yüzyılda insanlığın inovasyona en çok ihtiyaç duyacağı 10 mega konuyu masaya yatırıyor.


Yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlık ve eğitimin geleceğinden yapay zekâ ve finansal teknolojilere kadar birçok kritik konu konferanslar ve panellerle ele alınıyor.



Türkiye Innovation Week kapsamında değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin uluslararası ticaretine önemli katkı sağladıklarını hatırlatırken, "Ülkemizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefindeyiz" dedi.



Açıklamasında yüksek teknoloji, Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve inovasyonun önemine de değinen Başkan Gültepe, "TİM olarak inovasyonu özellikle gençlerimiz için yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Türkiye Innovation Week, genç girişimcileri, geleceğin liderleri, iş dünyası, inovasyon ve teknoloji önderlerini bir araya getiriyor.


Etkinlikte sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyon, yapay zekâ ve otomasyon, sağlık teknolojileri, uzay keşfi ve kolonizasyon, gıda üretimi ve tarım teknolojileri, eğitim ve öğrenme teknolojileri, ulaşım teknolojileri ve ticaret lojistiği, siber güvenlik ve siber savunma, yenilenebilir enerji teknolojileri ve fintech devrimi gibi konular kapsamlı şekilde işleniyor.

#Türkiye Innovation Week
#TİM
#İstanbul Haliç Kongre Merkezi
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