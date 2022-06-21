Ekonomi Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı Her bütçeye uygun kurbanlarımız mevcut
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Her bütçeye uygun kurbanlarımız mevcut

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı için kasapların hazır olduğunu belirterek, "Herkese yetecek kurbanımız var, her bütçeye uygun kurbanlarımız da mevcut. Kurbanlıklara abartıldığı gibi büyük bir zam yok" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Her bütçeye uygun kurbanlarımız mevcut
Arşiv

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanlığına seçilen Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, özellikle mahalle aralarında hijyen kurallarına uyulmadan yapılan kesimleri engelleyeceklerini, kasap olmadığı halde kıyma çeken yerlere yönelik de çalışma başlattıklarını söyledi.

Yardımcı, kasap olmayanın et çekemeyeceğini, bunun iki yıl önce çıkarılan kanunla yasaklandığını vurguladı.

Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkların da yapıldığını anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

  • "Tüm illerde kasaplarımız Kurban Bayramı için hazır. Bazı illerde odalarımız belediyelerimize kesim için eleman desteği sağlıyor. Bazı provokatörler var, ‘Kurbanlık az, yoksa ithal mi gelecek' diyenler var. 'Kurbanlıkların fiyatı 10 bin liradan başlıyor' diyorlar. İtibar etmeyin. Herkese yetecek kurbanımız var, her bütçeye uygun kurbanlarımız da mevcut. Kurbanlıklara abartıldığı gibi büyük bir zam yok."

Kurbanlık satış yerleri hareketlendi
FOTOĞRAF 9
Title
Mersin'in Erdemli ilçesinde belirlenen kurbanlık satış yerlerine, Kurban Bayramı için beslenen hayvanlar sürü halinde getiriliyor. Küçükbaş kurbanlıklar canlı kilosu 68, büyükbaş kurbanlıklar ise kilosu 65 liradan satışa sunuldu.
Title
Pazarların açılmasıyla alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı.
Title
Satıcı Ümit Değer, en çok büyükbaşa talep gösterildiğini söyleyerek, \"Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık çiftliğimizde hareketlilik başladı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara ilgi daha fazla oluyor\" dedi.
Title
Pazarlara gelenler de Kurban Bayramı'na az zaman kaldığını, kurbanlıklarını son ana bırakmak istemediklerini söyledi.
Title
Title
Title
Title
Title
Kurbanlık satış yerleri hareketlendi
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık satış merkezlerinde hareketlilik başladı. Mersin'de küçükbaş kurbanlıklar canlı kilosu 68, büyükbaş kurbanlıklar ise kilosu 65 liradan alıcı bekliyor.

Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
ÖZGÜN
Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Taksitle kurban alınabilir mi?
ÖZGÜN
Taksitle kurban alınabilir mi?

Kurbanın dini dayanağı nedir?
ÖZGÜN
Kurbanın dini dayanağı nedir?

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
ÖZGÜN
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Bitliste faciadan dönüldü

Bitlis'te faciadan dönüldü

"Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı."
Türkiye bizim her şeyimiz

'Türkiye bizim her şeyimiz'

​40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Son beş ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılımı oldu

'Kesinlikle caiz olmaz'

'Kesinlikle caiz olmaz'

Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

NATO standardında üretildi: Songar'dan yeni ihracat başarısı.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 28 tanesinden bahsediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.