Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Her bütçeye uygun kurbanlarımız mevcut Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı için kasapların hazır olduğunu belirterek, "Herkese yetecek kurbanımız var, her bütçeye uygun kurbanlarımız da mevcut. Kurbanlıklara abartıldığı gibi büyük bir zam yok" dedi.

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