Türkiye-Körfez ortaklığında yeni dönem: Beş yıl daha uzatılacak

Türkiye ile Körfez arasındaki iş birliğinde yeni dönemin kapıları açılıyor.





Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, ortak eylem planının 2029'a kadar uzatılacağını söyledi.





Katar resmi ajansı QNA'ya göre Budeyvi, dün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Türkiye-Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu.





2029'a kadar uzatılacak





Toplantının KİK ile Türkiye arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve kapsamının genişletilmesine olanak sağladığını belirten Budeyvi, şöyle konuştu:





Uluslararası ve bölgesel konularda iki taraf arasında istişare ve bölgenin güvenliği ile istikrarını artırmak için birlikte çalışma fırsatı sağlayan toplantı büyük önem taşıyor.





Toplantı, iki taraf arasındaki ortak eylem planının 2029'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı.





Türkiye-Körfez Zirvesi





KİK üyesi ülkelerin liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'te bir araya geldiğini hatırlatan Budeyvi, Türkiye-Körfez Zirvesi'nden çıkan önemli sonuçları da aktardı.





Budeyvi, zirveden çıkan sonuçların, "siyasi, güvenlik ve ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu" vurguladı.





Bildirinin ardından bir ilk





Budeyvi, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, geçen martta taraflar arasında serbest ticaret görüşmelerine başlanması için ortak bildiri imzalamasının ardından ilk kez yapıldığını aktardı.





Türkiye ile KİK arasındaki derin stratejik ortaklığa vurgu yapan Budeyvi, toplantının, taraflar arasındaki güçlü ilişkilerin nitelikli bir şekilde arttığının göstergesi olduğunu ifade etti.





'Ortak hedef ve çıkar' vurgusu





Budeyvi, Türkiye ile KİK arasında 2008'de imzalanan ve stratejik diyaloğun kurulmasının önünü açan mutabakat zaptından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:





Tarihi ilişkiler ve ortak kültürel mirastan yola çıkarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak hedef ve çıkarlarına ulaşma arayışı içindeyiz.





"Gazze'de yaşananlar hepimizi üzüyor"





KİK Genel Sekreteri, toplantının "bölgenin gördüğü hızlanan olaylarla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaş ile endişe verici bölgesel ve uluslararası siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeler ışığında düzenlendiğine" dikkati çekti ve ekledi:





Hiç şüphesiz, Gazze'de yaşananlar hepimizi üzüyor ve işgalci İsrail ordusunun yürüttüğü bu savaşın durdurulması için bize daha fazla çaba gösterme çağrısı yapıyor.











