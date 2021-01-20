​Türkiye küresel devlerin peşinde: ABD’li 100 kanaat önderiyle yakın temas ​

Ekonomi basınıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya gelen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, pandemi döneminde Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerininele alan açıklamalarda bulundu. Olpak, bu süreçte DEİK tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan ve mart-aralık döneminde 2 binden fazla etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

ABD’DE EYALET TABANLI YENİ İŞ AĞI

Nail Olpak, Türkiye’ye hiç yatırım yapmayan uluslararası şirketlerle görüşerek eksiklerini tespit edeceklerini söyledi. ABD’de eyalet tabanlı bir iletişim sistemini kurmaları gerektiğini dile getiren Olpak, “Bunun için ABD’de faal Türk şirketleri ile Türkiye’de faal Amerikan şirketleri ile onların kongre üyelerinin eyalet ve seçim bölgeleriyle eşleştiren bir çalışma başlattık. ABD’de T100 isimli bir çalışmamız var. ABD’deki 100 kanaat önderini, karar vericiyi Türkiye dostu yapmak için Türk Amerikan İş Konseyi’ne (TAİK) görev verdik” dedi.

AB İLE MÜZAKEREDEN VAZGEÇİLMEMELİ

Olpak, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yılan hikayesine gelen üyelik süreci ne hikayesine gelirse gelsin sürdürülmeli. Gümrük Birliği mutlaka güncellenmeli. AB’nin gündeminde bir Yeşil Mutabakat süreci var. Bu bizim açımızdan da son derece önemli. Bu bir taraftan yeni bir ekonomik model demek. Diğer taraftan da ciddi riskler içeriyor. Yeşil Mutabakata uygun olmayan ürün ve hizmetlerin ‘dur, geçemezsin’ denileceği bir süreçle karşı karşıya kalmak.” Olpak, 15 Asya Pasifik ülkesinin küresel ekonominin yüzde 30’unu kapsayacak olan bir anlaşmaya imza attığını belirterek, “Önümüzde böylesine çok önemli bir süreç var. Burada bizim ne olacağımız önemli. Dolayısıyla 4 başlık: Ticaret blokları, Yeşil Mutabakat, tedarik zinciri ve ABD’deki yeni yönetim bizim bu süreçte gördüğümüz önemli değerlendirme alanlarımız” dedi.

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KALİTELİ VE UCUZ FİNANSMAN TALEBİ

Nail Olpak, önerilerinden birisinin “kaliteli ve ucuz finansmana erişim” olduğunu belirterek, uluslararası fonlardan daha fazla pay alınması, yeşil finansmana, sürdürülebilirlik fonlarına ve katılım finans fonlarına biraz daha fazla ulaşılması gerektiğini anlattı. Türkiye’nin transit ticaretten yeterince pay alamadığını dile getiren Olpak, “Transit ticaret çok önemli. Bunu yapmanın teşvik edici bazı unsurları olmalı” dedi. İhracatını belirli bir oranda artıran firmalara daha fazla destek sağlanabileceğini vurgulayan Olpak, şirket özkaynakların artırılması konusunda bazı desteklerin sunulması halinde bunun olumlu yansımalarının görülebileceğini söyledi ve belirli ülkelerde üretim tesisleri alan şirketlerin satın alınmanın finansmanı yoluyla destek desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konuda kendilerine talep geldiğini aktardı.

İngiltere STA’sı pozitif anlaşma

Nail Olpak

Nail Olpak, Almanya’daki Türkiye algısı konusunda yapılan lobi çalışmalarından bahsederek, İngiltere’nin Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptıkları ülke olduğunu ve dış ticaret fazlası verdiklerini, benzer bir çalışmanın İngiltere’de de yürütüleceğini söyledi. “İngiltere ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması bizim Gümrük Birliği’nde güncellenmesini istediğimiz kriterleri karşılıyor mu?” sorusu üzerine Olpak, şu açıklamalarda bulundu: “Kısmen var. Orada baktığımızda tarım ürünleri dahil edilebildi. Yatırım ürünleri ve hizmetler başlığı var. Bu başlığın ise 2 yıl içerisinde bu anlaşmanın gözden geçirilmesi ondan sonra o başlıkların anlaşmaya dahil edilmesi konusu var. En azından 2 yıl sonra iki ayrı alanın da gireceği, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ön ayak olan pozitif bir anlaşma.”