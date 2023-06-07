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Ekonomi

Türkiye petrolde atağa kalktı: 32 yılın zirvesi görüldü

Türkiye karada ve denizde hem petrol hem de gaz da keşiflerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, son yapılan petrol keşifleriyle 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

10:29 . 7/06/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

TPAO'nun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık." ifadeleri kullanıldı.


Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.


Karada yapılan en büyük 10 keşiften birine imza atılmıştı

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye'de gerçekleştirilirken son olarak ise Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi keşfedilmişti.



#Petrol
#TPAO
#Petrol üretimi
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