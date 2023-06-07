Türkiye petrolde atağa kalktı: 32 yılın zirvesi görüldü

TÜMOSAN tarafından üretilen FAZ-V emisyon seviyesine sahip motorun emisyon deney testlerine TÜBİTAK RUTE laboratuvarlarında başlandı. Yerlilik ve millilik anlamında ülke ekonomisi için önemli bir adım atıldığını ifade eden TÜMOSAN Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetimi Grup Müdürü Yüksel Özdek, "Bu onaydan sonra da tüm traktörlerimizin FAZ 5 emisyonlu olarak sertifikasyon çalışmasını gerçekleştirerek piyasaya arzına başlayacağız. Aynı zamanda bu sadece iç piyasa için değil, Avrupa pazarına da girişimiz için de aslında bir basamak olacak" dedi.