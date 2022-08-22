Ekonomi Türkiye son yedi ayda 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye son yedi ayda 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye yılın 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistiklerine göre, ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 arttı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye son yedi ayda 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye son 7 ayda 23 milyonu aşkın turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-temmuz döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu.

  • Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

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TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı.

TEMMUZ ARTIŞI YÜZDE 52,84

Türkiye, bu yılının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuzda 962 bin 3 kişiyle Almanya birinci, 741 bin 419 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

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