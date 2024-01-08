Türkiye un şampiyonluğunu sürdürür

2024 hedefinin ise 3,5 milyon tonun üzerinde ihracat olduğu belirtildi. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya (IAOM) Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, geçen yıl en çok Irak, Suriye, Somalı, Venezuella, Sudan pazarlarına ihracat gerçekleştirdiklerini, 2022 rakamlarına oranla yüksek artış sağlanan ülkeler arasında da Cibuti, Endonezya ve Pakistan’ın dikkat çektiğini söyledi.
30 MİLYON TON ÜRETİM KAPASİTESİ
Ulusoy, 2024’te de 3,5 milyon tonun üzerinde un ihracatı hedefleriyle yeniden dünyanın un ihracat şampiyonu olacaklarını ifade ederek, “Türkiye, küresel un sektöründe yıllardır açık ara farklar ile ihracatta lider konumda. 30 milyon ton üretim kapasiteli sanayimiz var. Türkiye’nin kuzeydeki ihracatçı Karadeniz ülkeleriyle güneydeki ithalatçı Orta Doğu ve Afrika ülkeleri arasında köprü konumunda olması jeopolitik açıdan önemli. Türkiye, un dışında makarna, bisküvi gibi diğer unlu mamuller ürünlerinde de büyümeye devam ediyor” diye konuştu.