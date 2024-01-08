Türkiye un şampiyonluğunu sürdürür

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi hızla ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden yapılan çalışmalar devam ediyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde eşlerini ve çocuklarını kaybeden Elif Duran ve Ayşe Şahin isimli depremzedelerin, mezarlığa yakın bölgeden ev isteklerini geri çevirmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Her bir depremzede kardeşimiz bize emanettir. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz ama onların emanetleri Elif ve Ayşe gibi nice kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.