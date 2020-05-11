Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiye Varlık Fonu Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı

Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

TVF'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019’da yaptığı açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." bilgisi verildi.

DİBS'lerin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacak

Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

  • "Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.
  • Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."

Türkiye Varlık Fonu satış iddialarını yalanladı
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu satış iddialarını yalanladı
Abone Ol Google News
TSKya iftira atıyorsunuz

TSK'ya iftira atıyorsunuz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe söylentilerine sert tepki.
Tüm ilçenin borcunu kapattı

Tüm ilçenin borcunu kapattı

Veresiye defterlerini zabıtalar teslim aldı.
Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.
Bitirmesine <br>5 cüz kaldı

Bitirmesine
5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Peçe yasak <br>maske zorunlu

Peçe yasak
maske zorunlu

Fransa'da o tartışma yeniden başladı.

Kim olduğu <br>ortaya çıktı

Kim olduğu
ortaya çıktı

​Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Parası Almanya'ya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.

Dört günlük kısıtlama

Dört günlük kısıtlama

Salgınla mücadelede yeni kararlar alındı.
Masa masaldır<br>maval okumaktır

Masa masaldır
maval okumaktır

​Bahçeli'den Akşener'e 'memleket masası' cevabı.
Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları.
TÜBİTAK ilaç <br>için tarih verdi

TÜBİTAK ilaç
için tarih verdi

Türkiye'de şu anda 17 proje yürütülüyor.
Durma <br>noktasına geldi

Durma
noktasına geldi

İstanbul'da yoğun trafik oluştu.
Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'nin "Düne kadar bize danışıyordunuz" çıkışı kızdırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.