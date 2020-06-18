Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiye Varlık Fonu ve Turkcellin hikayesi yeni başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'in hikayesi yeni başlıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez açıklama yaptı.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez açıklama yaptı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, öncelikle vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerinin vurgulayan Sönmez, bu satın almanın sadece Türkiye Varlık Fonu'nu değil, Türkiye'deki telekomünikasyon, teknoloji, bankacılık ve bir sürü sektörü etkilediğinin altını çizdi.

Sönmez, Turkcell hisselerinin satın alınmasında TVF, LetterOne, Telia Company, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası'nın hep beraber bu işin altına girerek, ortak bir paydada buluşarak karar verildiğini söyledi.

  • "Turkcellforthefuture.com" web sitesini kullanıma açtıklarını, süreçle ilgili bilgilerin ve takvimin buradan görülebileceğini dile getiren Sönmez, gelecek 4-5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, "Yıl sonu bu iş hayırlısıyla kapanmış olur. Turkcell'in değer yaratımı sürecine başlarız." dedi.

Zafer Sönmez, Turkcell'in şu anda 5 milyar dolar seviyesinde bulunan piyasa değerine ilişkin, "Tarihsel olarak Turkcell'in hisse fiyatını göz önünde bulundurursanız, Turkcell'in piyasa değeri en tepe noktada 25 milyar doları görmüş bir şirket. Bu seviyeler Turkcell için maalesef çok düşük seviyeler. Türkiye Varlık Fonu ve hissesini artıran LetterOne için müthiş bir büyüme ve değer kazancı potansiyeli var. Piyasa değeri neden halka arzdaki 17 milyar dolar ya da 25 milyar dolar tekrar olmasın. Bunun peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi: Hayırlı olsun
EKONOMİ
Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi: Hayırlı olsun

"TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapacak"

Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun gelecek dönemde yurt içi ve yurt dışı vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF ve Turkcell'in, büyüme ve değer yaratma hikayesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz."

Türkiye Varlık Fonu Turkcell'e ortak oluyor: Yönetim kurulunun yarısından çoğunu onlar belirleyecek
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu Turkcell'e ortak oluyor: Yönetim kurulunun yarısından çoğunu onlar belirleyecek

"Turkcell'in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor"

TVF Genel Müdürü Sönmez, Varlık Fonu açısından makul bir fiyattan alım olduğunu söyledi. Telia'nın 2002 yılından bu yana Turkcell'den 1,6 milyar dolara yakın para kazandığını belirten Sönmez, yıllık dolar getirisinin yüzde 5'ler seviyesinde olduğunu ifade etti.

Batılı ülkelerde yüzde 5 dolar getirisinin hiç de azımsanmayacak bir getiri olduğuna dikkati çeken Sönmez, bu anlamda Telia'nın Orta Asya'daki çıkış planlarının son sac ayağını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Sönmez, Telia'nın kendi ana pazarları olan İsveç ve Kuzey ülkelerine odaklanacaklarını aktardı.

Telia için kötü bir fiyat olmadığını dile getiren Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için iyi bir fiyat. Büyüme potansiyeli çok yüksek. Turkcell'deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell'in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var. Turkcell'in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor. Biz bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Turkcell, bugün artık bir mobil operatör değildir. Dijital dönüşümün lideri, bir ödeme sistemleri şirketi, bir telekomünikasyon altyapı şirketi, bir tüketici finansmanı şirketi, dijital hizmetler topluluğudur. Hisse sahipleri böyle bakarlarsa, Turkcell'in değerinin, şu an piyasada gördüğümüz yüzde 10'a yakın artışa rağmen çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Bize inanan ve bizim gibi bakan LetterOne'ın hissesini iki katına kadar artırarak yüzde 24,8'e çıkarmasının ana sebebi budur."

Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı

"Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda"

Zafer Sönmez, yönetim kurulu oluşumuna ilişkin soru üzerine, Genel Kurul çağrı sürecinin olacağını söyledi.

Şu anda sözleşmelerin imzada olduğunu belirten Sönmez, "Taraflar arasında anlaşıldı ama Genel Kurul onayına tabi bir süreç. Bundan sonra da Genel Kurul'da onay alındıktan sonra TVF, yönetim kurulundaki 9 koltuğun 5'ini atama hakkını alıyor imtiyazla birlikte. Bu önemli bir konu. Kalan 4 koltuğun 3 tanesi bağımsız üye, 1 de azınlığın atayacağı üye var. Azınlığın yönetim kurulundaki söz hakkına riayet ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal yönetişimdeki problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme başlıyoruz. Türkiye'nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı
Abone Ol Google News
7 kişi kovaladı

7 kişi kovaladı

'Korna çaldı' diye pala, bıçak, demir ve sopayla saldırdılar.
İstanbulda yollar göle döndü

İstanbul'da yollar göle döndü

Sağanak yağış çileye dönüştü.
LGS ve YKSye özel yasak

Koca: Sınava gidiş dönüş saatlerinde sokağa çıkma yasağı olacak.

Elebaşının kirli atletini ödül diye verdiler, bol gelince sarılıp uyudu.

Uzmanlar konuştu: ​Su kirlendikçe plajlar yosunla kaplanıyor.

Liselilere karne randevusu

Liselilere karne randevusu

Okulları kapatarak bildiğiniz ve bilmediğiniz çok şeyi önledik.

Bilim insanları göreve

Bilim insanları göreve

​Litre litre içtikleri su çakıl taşını bile eritiyor.

800 bin sürücü<br>için ceza kapıda!

800 bin sürücü
için ceza kapıda!

Zorunlu rapor için tanınan süre doluyor.
Beyaz Saray hatıraları ortalığı karıştırdı

Beyaz Saray hatıraları ortalığı karıştırdı

​ABD, Trump ve Bolton çekişmesini konuşuyor.

Tüm ülke <br>yanımda oldu

Tüm ülke
yanımda oldu

​Taburcu edilen Fernando Muslera'dan ilk açıklama.
Son portre

Son portre

Osmanlı sultanın günümüze ulaşan üç orijinal tablosundan biri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.