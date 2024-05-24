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Ekonomi

Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

12:17 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:19 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.





#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#turizm
#ekonomi
1 saat önce
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