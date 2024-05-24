Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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#ekonomi
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz" dedi.
Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uyarı geldi. SSB'den yapılan açıklamada dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
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