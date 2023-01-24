Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenleniyor

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1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
Geçtiğimiz 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'de şimdi iklim krizi ve sürdürülebilirlik gündeminde enerji sektörünün gelecek 100 yılı planlanıyor. Albayrak Medya ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı’nı değerlendirirken, Türkiye’nin gelecek yüzyılı için de hazırlık yapıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile özel oturumun da gerçekleştirileceği zirvede;
• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,
• Enerji Merkezinde Türkiye,
• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,
• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.