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Ekonomi

Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenleniyor

Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi olan '1.Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde gerçekleştiriliyor. 30 Ocak Pazartesi günü Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenecek olan zirvede petrol ve doğalgazdan, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine kadar Türkiye'nin gelecek yüzyılına damga vuracak konu başlıkları ele alınacak.

12:22 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Geçtiğimiz 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'de şimdi iklim krizi ve sürdürülebilirlik gündeminde enerji sektörünün gelecek 100 yılı planlanıyor. Albayrak Medya ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı’nı değerlendirirken, Türkiye’nin gelecek yüzyılı için de hazırlık yapıyor.

Petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi olan
"1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi",
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde 30 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

TVNET ve TVNET RADYO'dan canlı yayınlanacak

İstanbul Beşiktaş'taki
Four Seasons Bosphorus Hotel
'de düzenlenecek olan Türkiye’nin gelecek yüzyılının ele alınacağı zirve, TVNET ve TVNET RADYO’nun ortak yayınının yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile özel oturumun da gerçekleştirileceği zirvede;

• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,

• Enerji Merkezinde Türkiye,

• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,

• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.


#1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Albayrak Medya
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#Four Seasons Bosphorus Hotel
1 saat önce
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Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenleniyor
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