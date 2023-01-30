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Ekonomi

Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

“Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayan zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katıldı. RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirve, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı olarak yayınlandı.

09:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Geçtiğimiz 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'de şimdi de iklim krizi ve sürdürülebilirlik gündeminde enerji sektörünün gelecek 100 yılı planlanıyor. Albayrak Medya
nı değerlendirirken, Türkiye’nin gelecek yüzyılı için de hazırlık yapıyor.

RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katıldı.

Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi Petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi' Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün İstanbul Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat

Bolat: Ülkemizi üst lige taşıma gayretindeyiz

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirve, Albayrak Grubu CEO'su Dr. Ömer Bolat'ın konuşmasıyla başladı. Bolat, "Albayrak Grubu olarak 71 yıldır Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor, destek veriyoruz. Artık 2023 yılıyla birlikte farklı bir üst lige ülke olarak ekonomimizi taşıma gayreti içerisindeyiz. 2023 yılı itibariyle enerjide izlenen milli politikaların en somut sonuçlarının alınmaya başlandığı ve icraate geçeceği bir yıl olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

'Türkiye Yüzyılı' geleceğin Türkiye’sinin vizyon belgesidir

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
’in önemli açıklamalarıyla devam etti.
Türkiye’yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının belli olduğunu belirten Dönmez,
"Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye’sinin vizyon belgesidir" dedi. Elektrik ve doğal gazda indirimin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek,
"Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da var"
ifadelerini kullandı.


Bakan Dönmez 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek duyurdu: Umman ile yeni bir gaz alımı anlaşması imzalıyoruz
Bakan Dönmez 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek duyurdu: Umman ile yeni bir gaz alımı anlaşması imzalıyoruz

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının belli olduğunu belirten Dönmez, "Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye’sinin vizyon belgesidir" dedi. Elektrik ve doğal gazda indirimin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek, "Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Dönmez, Karadeniz gazının şu anki rezerviyle Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi.





Bakan Dönmez'le özel oturum

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı bir oturumla gerçekleşti. Enerjide tam bağımsız Türkiye’nin altının çizildiği zirvede TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar’ın moderatörlüğünü yaptığı açılış özel oturumunda Bakan Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayında ilk fazın devreye gireceğini belirten Bakan Dönmez, “Batı Karadeniz'de keşif çalışmalarımız devam edecek. Şu anki rezervi ile 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte” dedi.

Dönmez’in ardından konuşmalarını gerçekleştiren
OME Petrol ve Gaz Direktörü Doç. Dr. Sohbet Karbuz
gündemle ilgili değerlendirmelerini sundu.
TVNET Ekonomi Şefi ve Z Raporu Yazı İşleri Müdürü Semra Karabaş
’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda
“Türkiye Yüzyılında Yeni Keşifler”
başlığında
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin
,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar
ve
Akademisyen Doç. Dr. M. Levent Yılmaz
sunumlarını gerçekleştirdi.



TVNET ve TVNET RADYO'dan canlı yayınlandı

Türkiye’nin gelecek yüzyılının ele alınacağı
, TVNET ve TVNET RADYO’nun ortak yayınının yanı sıra,
da canlı olarak yayınlandı.

Enerjide Türkiye’nin vizyonunun ortaya konulacağı zirvede;

• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,

• Enerji Merkezinde Türkiye,

• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,

• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.




#1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Albayrak Medya
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#Four Seasons Bosphorus Hotel
9 saat önce
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Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi
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