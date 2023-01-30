Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

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1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katıldı.
Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi Petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi' Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün İstanbul Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.
Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirve, Albayrak Grubu CEO'su Dr. Ömer Bolat'ın konuşmasıyla başladı. Bolat, "Albayrak Grubu olarak 71 yıldır Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor, destek veriyoruz. Artık 2023 yılıyla birlikte farklı bir üst lige ülke olarak ekonomimizi taşıma gayreti içerisindeyiz. 2023 yılı itibariyle enerjide izlenen milli politikaların en somut sonuçlarının alınmaya başlandığı ve icraate geçeceği bir yıl olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı bir oturumla gerçekleşti. Enerjide tam bağımsız Türkiye’nin altının çizildiği zirvede TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar’ın moderatörlüğünü yaptığı açılış özel oturumunda Bakan Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayında ilk fazın devreye gireceğini belirten Bakan Dönmez, “Batı Karadeniz'de keşif çalışmalarımız devam edecek. Şu anki rezervi ile 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte” dedi.
Enerjide Türkiye’nin vizyonunun ortaya konulacağı zirvede;
• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,
• Enerji Merkezinde Türkiye,
• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,
• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.