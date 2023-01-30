Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının belli olduğunu belirten Dönmez, "Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye’sinin vizyon belgesidir" dedi. Elektrik ve doğal gazda indirimin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, 'ilk kez ilan ediyorum' diyerek, "Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Dönmez, Karadeniz gazının şu anki rezerviyle Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi.