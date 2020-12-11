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Türkiye’de 125 bin yabancı öğrenci var: Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?

Türkiye’de 125 bin yabancı öğrenci var

UNESCO-2018 verilerine göre Türkiye; 125 bin öğrenciyle uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 10 ülke arasına girdi. Hizmet İhracatçıları Birliği Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Bundan 10 yıl önce ülkemizi ‘Cazibe Merkezi’ yapmak için büyük bir hayalle yola çıktık. Bugün geldiğimiz nokta hepimize büyük bir gurur yaşatmaktadır” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan 2018 yılı verilerine göre 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde en çok uluslararası öğrenciye sahip 10. ülke oldu. UNESCO verilerine göre dünyada toplam 5 milyon 571 bin 402 uluslararası öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 987 bin 314’ü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor. ABD’yi sırasıyla 452 bin 79 öğrenci ile İngiltere, 444 bin 514 öğrenci ile Avustralya izledi.

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10 YIL ÖNCE SADECE 30 BİN KADARDI

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “2010 yılında 30 binlerde uluslararası öğrenciye sahip bir ülke olarak başlattığımız yoğun çalışmalar başta YÖK olmak üzere tüm ilgili paydaşlarımızın özverili çalışmaları ile 2020 yılında 200 bine ulaştı. 2021 yılında ise zorlu bir pandemi dönemine rağmen üniversitelerimizin yoğun çalışmaları sonucu bu rakamın 220 bini aşacağı görülmektedir” dedi.

Mustafa Aydın

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sektörün gelişmesi için başta sanal fuarlar ve tanıtım çalışmaları olmak üzere verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

BÜTÜN PAYDAŞLARIN ORTAK ÇABASIYLA

  • “UNESCO 2018 raporuna göre; Türkiye, en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiş olmasında, başta Sayın YÖK Başkanımız olmak üzere yıllardır bize destek veren ve bu başarıda büyük emekleri olan tüm Bakanlık ve kamu paydaşlarımıza, TİM, DEİK ve özellikle de son 2 yılda bize ciddi bir ivme kazandıran HİB’e ve tabii işi bizzat sırtlayıp götüren değerli üniversitelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
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