Türkiye'de elektrikli araç satışları sekiz kattan fazla arttı

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran-İsrail geriliminin yatışması sonrası gerileme eğilimene girerken uzmanlardan çok konuşulacak altın yorumu geldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...