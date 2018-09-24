Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2017'de 21 bin 577 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 30 bin 895 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 26 bin 679 lirayla "Ankara", 26 bin 213 lirayla "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 lirayla "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"; 10 bin 30 lirayla "Şanlıurfa, Diyarbakır"; 10 bin 878 lirayla "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "Gini katsayısı" Türkiye'de 2017 itibarıyla 0,405 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,290 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 0,299 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,443 ile "İstanbul", 0,392 ile "Adana, Mersin" ve 0,387 ile "İzmir" oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,5 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,3 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"; 4,4 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın"; 4,6 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,2 ile "İstanbul"; 7,1 ile "Adana, Mersin" ve 6,8 ile "İzmir" olarak sıralandı.

En yüksek yoksulluk Antalya-Isparta-Burdur'da

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13,2 ile "Antalya, Isparta, Burdur"; yüzde 12,4 ile "Adana, Mersin"; yüzde 12,3 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak gerçekleşti.

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Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"; yüzde 5,7 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın"; yüzde 5,8 ile "Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak" bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 19,9 ile "Adana, Mersin"; yüzde 19,7 ile "Antalya, Isparta, Burdur"; yüzde 18,8 ile "İstanbul" olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,7 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" ile "Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak"; yüzde 12,1 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"; yüzde 13,1 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" olarak sıralandı.

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