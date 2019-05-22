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Ekonomi Türkiyede festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

Dünya genelinde festival pazarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Türkiye’de de 750 milyon lira civarında bir festival ekonomisi var. Geçtiğimiz yıl 2 günde 5 milyon liralık ticaret hacmi yaratan hobi ve aktivite festivali ‘Big Boyz’ 15-16 Haziran tarihlerinde kapılarını 3’üncü kez açmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
​Türkiye’de festival ekonomisi büyümeye devam ediyor.
​Türkiye’de festival ekonomisi büyümeye devam ediyor.

Dünya genelinde festival pazarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Örneğin her sene Nevada’da yapılan Burning Man Festivali’nin ekonomiye katkısı 60 milyon dolar. Festivallerin sayısının gün geçtikçe arttığı Türkiye’de ise 750 milyon lira civarında bir ekonomik büyüklük var. Bunun 250-300 milyon liralık kısmını yeme-içme festivalleri oluşturuyor.

Ancak yeme-içme festivallerinden sıyrılarak geçtiğimiz yıl 2 günde 5 milyon liralık ticaret hacmi yaratan ve ‘Büyüklere Oyuncaklar’ mottosuyla yola çıkan hobi - aktivite festivali Big Boyz, bu yıl kapılarını 15-16 Haziran’da 3’üncü kez açmaya hazırlanıyor.

Hobi arayışında olanlar ve hobiyi hayatının parçası haline getirenler için düzenlenen festival öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Kemer Country Club’taki toplantıda festivale ilişkin bilgilendirmede bulunan Alice İstanbul’un Kurucusu Tolga Alişoğlu, “Biz Türkiye’nin tek hobi ve aktivite festivaliyiz. Bu ölçekte dünyada da tekiz. İçinde otomobilden motosiklete, uçaktan deniz araçlarına kadar farklı kulvarlarda ‘büyüklere oyuncaklar’ diye tabir ettiğimiz farklı firmaların getirdiği çok değişik hobi ve aktivite araçları bizlerle olacak. Bu bazen dünyanın en güçlü arazi araçlarından olduğu gibi, bazen özgürlüğün simgesi motosiklet, bazen de robotik teknolojilerin yer aldığı farklı oyuncaklar olacak” dedi.

“Hobi, insanların dünya görüşlerini özgürleştiren, günlük iş hayatlarına daha motive olarak çalışmalarını sağlayan bir kavram” diyerek sözlerine devam eden Tolga Alişoğlu, “İnsanlar buraya geldiklerinde kendi hayatlarının merkezlerine oturttukları bir hobileri varsa onu yaşama ya da daha farklı kulvarlarını görme şansı olacak. Ama hobi arayışında olan insanlar da burada yüzden farklı hobi ile tanışacaklar. İnsanlar burada takımlar oluşturuyorlar ve bambaşka bir çevrede hayatlarına renk katacak aktivitelere katılıyorlar. Günlük iş hayatlarına döndükleri zaman da daha motive ve verimli olarak iş başı yapıyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.

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BİRKAN POLAT’TAN ÖZEL GÖSTERİ

Festivale yönelik bilgilendirmenin ardından ünlü Redbull Sporcusu ve Stunt Rider Birkan Polat’ın KTM motosikletiyle yaptığı özel gösteriyi, misafirler nefeslerini tutarak izledi. Ayrıca gösteri sonrası lüks araçları kullanma şansı bulan katılımcılar unutamayacakları bir sürüş deneyimi yaşadılar.

BİRÇOK ETKİNLİK VE CANLI PERFORMANSLAR

İstanbul Kemer Country Club’ta düzenlenecek festivalde ziyaretçiler, birkaç saniyede 100 kilometre hıza ulaşabilen araçlar, motosikletlerin en beğenilen modelleri, nadir bulunan arazi araçları, karada, havada, su üzeri ve altında, doğada, asfaltta, arazide, parkurda, kum, çim pistte, poligonda yapılan onlarca farklı aktivitelerle macera dolu 2 gün geçirecekler. Etkinlikte Burak Yeter, Yüksek Sadakat, Grup Dayımlar ve DJ Levent Özbay gibi sevilen isimlerin yanı sıra Redbull DJ’leri de performans sergileyecek. Müzikleri gün boyunca Türkiye’nin en seçkin radyoları tarafından çalınacak olan festivale gelenler bir yandan hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilecek.

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