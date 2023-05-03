Türkiye'de gerileyen enflasyon dünya medyasında

Emekli ve memur zammı netleşmeye başladı. Milyonların gelirini belirleyecek Temmuz zammı için Nisan ayı enflasyon oranı TÜFE de belli oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı kesinleşti.Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?