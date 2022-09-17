Ekonomi Türkiyede ilk, Ferrobor Üretim Tesisinin temeli atıldı Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de ilk, Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli atıldı: Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor

Türkiye'nin ilk Ferrobor Üretim Tesisi’nin temeli Balıkesir Bandırma ilçesinde atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez" “Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyede ilk, Ferrobor Üretim Tesisinin temeli atıldı: Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Eti Maden Tesisi'nde hizmet verecek olan Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez'e, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve İsmail Ok, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer'in yanı sıra kurum çalışanları eşlik etti. Protokol konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Dönmez, son zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanında açılış ve temel atma törenlerine katıldıklarını belirtti.

Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen Türkiye'de her gün yeni bir tesisin devreye girdiğini belirten Bakan Dönmez, "Türkiye’nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler ve fabrikalar açmayı, mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de ise her gün yeni bir tesis devreye giriyor. Mevcut fabrikalarımız da kapasite artışına gitmek için yeni araziler bakıyorlar. Yeni makine ve teçhizat siparişleri veriyorlar. Son bir yıllık ithalatımıza baktığımızda makine teçhizatlarının büyük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ne demek bu? Fabrikalarımız üretim için gereken ekipmanlarını, altyapısını sağlıyor. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizin meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

AA

'DÜNYA BOR ÜRETİMİ VE İHRACATINDA LİDERİZ'

Dünya bor üretim ve ihracatında Türkiye'nin lider ülke olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Şimdi ferrobor tesisimizle bu silsileye yeni bir halka daha ekliyoruz. Bildiğiniz üzere 2018 yılında Yeni Bor Stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek.

  • Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bandırma’daki tesisimiz yıllık bin ton üretim yapacak. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

AA

100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Temeli atılan tesisin yıllık 800 ton kapasitesi olacağını ve 100 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Fabrikamız yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak. Ve inşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru da tesisimizi devreye alacağız. 100 vatandaşımıza burada istihdam sağlayacağız. Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Bizim bütün gayretimiz yerli üretim. Bizim bütün gayemiz yerli teknoloji. Türkiye’nin potansiyeli ve sahip oldukları ortada. Daha fazlasını yapabileceğimiz de biliyoruz. Çünkü bizim bir idealimiz var. Gelecek yüzyıl “Türkiye Yüzyılı” olacak. Gelecek yüzyıl Türkiye’nin her alanda varlığını hissettirdiği bir yüzyıl olacak. Bugün yapılan bütün bu altyapı yatırımları, bütün bu dev projeler bugünden yarına geleceğin Türkiye’si için."

'CUMHURBAŞKANIMIZ, BAŞLADIĞI HİÇBİR İŞİ YARIDA BIRAKMAMIŞTIR'

TOKİ aracılığıyla yapılan konutlar hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Dönmez, "Son günlerde sosyal konut projesi tartışılıyor. Birileri de çıktı 'Bunların temellerini atıyorlar ama acaba bitecek mi?' diyorlar. Daha önce de 1 milyonun üzerinde sosyal konutu bu hükümet, orta ve dar gelirli vatandaşıyla buluşturdu. 250 bini de buluşturacağız. Unutmayın, Sayın Cumhurbaşkanımız başladığı hiçbir işi yarıda bırakmamıştır. 2 yıl önce nasıl Bor Karbür'ün temelini attık, şimdi önümüzdeki aylarda da devreye alacağız. Bugün temelini attığımız ve atacağımız tesisleri de aynı şekilde yapacağız. Bu tip eleştirileri petrol, gaz ararken de duymuştuk. Arayamazsınız dediler, aradık. Bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi de çıkaramazsınız diyorlar. Biz de diyoruz ki nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Sabredin, 2023'te kendi gazımızı insanımızla buluşturacağız" dedi. Konuşmaların ardından Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Buradaki programlarını tamamlayan Bakan Dönmez, kentten ayrıldı.

Bakan Dönmez 'geri sayım devam ediyor' diyerek paylaştı: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak
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Bakan Dönmez 'geri sayım devam ediyor' diyerek paylaştı: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervlerinin karaya taşınmasıyla ilgili çok önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez paylaşımında, '100 saniyede 100 yılın projesi... Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor' ifadelerini kullandı.


Geleceğin petrolü lityum şimdiden gücünü gösterdi: Elektrikli otomobiller için kritik rol oynuyor
FOTOĞRAF 10
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Dünyada son yıllarda hız kazanan temiz enerji dönüşümüyle kritik minerallerin de önemi artıyor. Lityum, bakır, nikel gibi pek çok kritik mineral rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve bataryalar başta olmak üzere birçok temiz teknoloji ürününde kullanılıyor.

Bu teknolojilerin yaygınlaşması ise giderek daha fazla kritik minerale ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.
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Bataryaların performansı, ömrü ve enerji yoğunluğu açısından kritik önemdeki minerallerden biri olan lityum talebinin yüzde 30'unu halihazırda temiz enerji teknolojileri oluşturuyor. Bu oranın 2040'a kadar yüzde 75'e yükseleceği öngörülüyor. Temiz enerji teknolojilerinden kaynaklı lityum talebinin, diğer kritik mineraller arasında en hızlı büyümeyi göstermesi bekleniyor.

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Lityum işleme kapasitesinin yüzde 60'ı Çin'de

Lityumun maden olarak üretiminin yüzde 52'sinin Avustralya, yüzde 22'sinin Şili ve yüzde 13'ünün Çin olmak üzere coğrafi olarak dünyanın kısıtlı bölgelerinde gerçekleşmesi tedarik risklerini de beraberinde getiriyor.
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Lityum madeninin batarya veya benzeri ürünlerde kullanılabilmesi için lityum kimyasalına ve lityum hidroksite dönüşmesi, bunun için de işlenmesi ve rafine edilmesi gerekiyor.

Küresel lityum işleme kapasitesinin yüzde 60'ı tek başına Çin'de bulunuyor. Bu nedenle, Çin'de lityum tedarikini kesintiye uğratabilecek herhangi bir aksaklık fiyatlara artış olarak yansıyor.
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Lityumun ton fiyatı bir yılda iki katına çıktı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) AA ile paylaştığı verilere göre, lityumun ton başı fiyatı 31 Ağustos 2021'deki 13 bin 154 dolar seviyesinden, 31 Ağustos 2022'de ton başı 59 bin 928 dolara yükseldi. Fiyatlar, bir yılda yüzde 355 arttı.

Öte yandan, lityumun ton başı fiyatı Ocak 2022'de 36 bin 962 dolarken, fiyatlar bu yıl başından beri de yüzde 62 yükseldi.
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EV-volumes internet bazlı elektrikli araç satış veri sağlayıcısından derlenen bilgilere göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyon adete ulaştı. Satışlardaki yükselişe rağmen, yükselen girdi maliyetlerinin toplam büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

IEA Enerji Analisti Tae-Yoon Kim, lityumun fiyatının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan diğer mineraller kadar etkilenmediğini, Rusya'nın alüminyum, nikel ve paladyum gibi minerallerde olduğu gibi lityumda da büyük üretici olmadığını dile getirdi.
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Elektrikli araç sektörünün lityum talebi bir yılda iki katına çıktı

Lityum fiyatlarındaki artışın elektrikli araç sektörü kaynaklı hızlı büyüyen talebe bağlı olduğunu kaydeden Kim, \"Bazı kritik minerallerdeki fiyat artışları daha kısıtlı oldu ama lityum fiyatları şu ana kadar oldukça yüksek seyrediyor. Bunda elektrikli araç sektöründeki artan talebin yanı sıra, Çin'de son dönemde aşırı hava olayları ve arz kısıtları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin de etkisi var. Lityum işleme kapasitesinin yüzde 60'ının Çin'de olması tedariki direkt etkiliyor.\" diye konuştu.
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Kim, elektrikli araç sektörünün lityum talebinin 2020'de 140 kiloton iken, 2021'de neredeyse iki katına çıkarak 270 kilotona ulaştığını söyledi.

Bu yıl da talebin 2021'deki seviyeyi aşmasını beklediklerini ifade eden Kim, \"Lityum piyasası diğer minerallere göre daha küçük. Bu nedenle de talepteki hızlı artışlar fiyatlarda daha büyük etkiler yapabiliyor.\" dedi.
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Fiyatların düşmesi yeni arz kapasitesinin devreye girmesine bağlı

Kim, spot ve kontrat fiyatları olmak üzere iki çeşit fiyat olduğunu ve bazı otomotiv üreticilerinin arz güvenliğini sağlamak ve fiyatları da hedge etmek için uzun dönemde kontratlar yaptığını anlattı.
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Spot fiyatların kontrat fiyatlarına göre daha kolay takip edilebildiğini kaydeden Kim, şöyle devam etti:

\"Kontrat fiyatları genellikle spot fiyatlara dayalı seyrediyor ama spot fiyat değişimleri kontratlara biraz daha sonradan yansıyor. Lityumda hala oldukça yüksek olan spot fiyatların bu yıl sonunda veya 2023'ün başında daha makul bir seviyeye gelmesini bekleyebiliriz. Fakat fiyatlardaki bu düşüş özellikle Arjantin, Avustralya, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'da planlanan bazı projelerin planlanan şekilde devreye alınmasına bağlı. Yeni tedarik kapasitesi oluştukça fiyatlar biraz da olsa düşüş gösterecektir. Bu nedenle maden tarafından ziyade işleme ve rafineri tarafında tedarik açısından daha fazla baskı var. Piyasanın henüz büyük bir tedarik kısıtıyla karşılaştığını söyleyemeyiz fakat potansiyel bir tedarik kısıtı söz konusu yeni projelerin takvime uygun şekilde devreye girmemesiyle yaşanabilir. Fiyatların yüksek seyretmesiyle de elektrikli araç satışlarının etkilenmesi muhtemel. Elektrikli araç satışları artmaya devam eder ama yüksek fiyatlar, satışların büyüme hızını sekteye uğratabilir.\"
Geleceğin petrolü lityum şimdiden gücünü gösterdi: Elektrikli otomobiller için kritik rol oynuyor
Dünyada birçok ülkenin iklim krizi nedeniyle elektrikli araçla yönelmesi otomobillerin üretim sürecinde büyük öneme sahip olan ve pillerin yapımında kullanılan lityumda talep yoğunluğa sebep oldu. Son zamanlarda elektrikli araçların yapımı için sıklıkla tercih edilen geleceğin petrolü olarak nitelendirilen lityumda fiyatlarının yükselmesiyle araç üretiminin olumsuz etkileneceği öngörülüyor.


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