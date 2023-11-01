Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezinde takvim şekilleniyor: Bakan Bayraktar tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Küresel Gaz Piyasası: Dönüşümde zorluklar ve Kalkınma Yolları" başlıklı ana oturumda konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Küresel Gaz Piyasası: Dönüşümde zorluklar ve Kalkınma Yolları" başlıklı ana oturumda konuştu.
Enerji piyasalarında önemli bir dönüşüm süreci yaşandığına işaret eden Bayraktar, "Bu dönüşüm, önümüzdeki birkaç on yılda yaşayacağımız en büyük zorluklar arasında yer alacak. Daha yeşil ve düşük emisyonlu bir sisteme geçiş yoluyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele edilmesi kaçınılmaz bir süreçtir ve bu halihazırda da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, enerji dönüşümünün "akıllıca" bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Akıllı enerji dönüşümü, duyarlı, esnek, rasyonel, duygusal olmayan, dijital bir dönüşüm yoluyla olmalıdır. Esneklik dediğimizde de karşımıza doğal gaz çıkıyor çünkü gaz, küresel enerji dönüşümü için son derece önemli bir geçiş yakıtıdır." dedi.
Doğal gaz merkezinde takvim şekilleniyor
Bayraktar, Türkiye'nin daha da geniş bir perspektife sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
Sakarya Sahası'nda üretim artacak
Türkiye'nin doğal gaz alanında önemli altyapı yatırımları yaptığını vurgulayan Bayraktar, "Boru hatları, gaza dönüştürme terminalleri ve Türkiye doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılayabilecek noktaya geldi. Ayrıca yeraltı depolama tesislerimizin kapasitelerini önemli oranda artırdık." dedi.
Bayraktar, 4 derin sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de çalışmalara başladıklarına işaret ederek, "Ağustos 2022'de de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini duyurduk. Adını da Sakarya Sahası koyduk." diye konuştu.
3 yıldan az bir sürede Sakarya sahasında üretimin başladığını anlatan Bayraktar, sözlerini, "Şu anda Sakarya Sahası günde yaklaşık 3 ila 4 milyon metreküp doğal gaz üretiyor. Buradaki üretimi önce günlük 10 milyon metreküpe, ardından da plato seviyesinde 40 milyon metreküpe ulaşacağız." diye tamamladı.