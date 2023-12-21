İki olgu çok önemli. 1954 tarihinde petrol kanununun çıkmış olması. Bu baya ciddi bir şekilde önümüzü açan bir olgu olmuştur.

Buralarda deniz kabukları çıkıyor. Bu tabakanın çok fazla olması nedeniyle bu işi o zamandan beri çeşitli yayınlar yaparak belki bu aslında kapatılmış kuyular ama büyük bir gururla söylüyoruz 9 kuyunun açılması,

Şırnak'taki ile beraber Türkiye'de 100 bin varile çıkmış olması gerçekten önemsenecek.

Bu Türkiye'nin yüzde 12'ini petrol ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye gelmemiz hakikatten üzerinde durulması gereken çok önemli olgulardan bir tanesi. Bu olay gittikçe gelişecektir.

Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor.