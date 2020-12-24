Türkiye'deki 5 savunma sanayi firması Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

Efsane 13 yıl sonra geri döndü

İnsansız hava araçlarında dünyanın yakından takip ettiği Türkiye ortaya koyduğu ürünler ile adeta parmak ısırtıyor. AKINCI, TB2, ANKA, Aksungur, Göksungur derken Türkiye bu alanda etkinliğini giderek arttırıyor. İHA'larda ortaya çıkan ve durmak bilmeyen gelişim süreci efsaneleri de günümüze uyarlıyor. Savunmadaki Türkler programının konuğu Türkiye'nin bu alandaki ilk göz ağrısı olan Bayraktar Mini İHA..



