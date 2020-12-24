Ekonomi Türkiyedeki 5 savunma sanayi firması Tunusa 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'deki 5 savunma sanayi firması Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'deki 5 savunma sanayi firmasının, Tunus’a toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunus'lu yetkililer ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantı'sı gerçekleştirildi.
Tunus'lu yetkililer ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantı'sı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tunus'lu yetkililer ile videokonferans yoluyla gerçekleştirilen Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayiinin son günlerde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini söyleyen Demir, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 Firmamız toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracata imza attı" dedi.

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Demir, TUSAŞ'ın ANKA-S İHA’ları, BMC’nin Kirpi'si, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları ile ASELSAN'ın elektro-optik sistemlerinin Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacağını söyledi.

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