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Ekonomi Türkiyeden ayrılan Çin treni Azerbaycanda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den ayrılan Çin treni Azerbaycan'da

Türkiye'den ayrılan Çin treni Azerbaycan'da

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ve muhalif trollerin saldırısıyla gündem olan tren, Gürcistan’ı da geçerek Azerbaycan’a ulaştı. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimiyl çalışmaya başladı” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ankara-Akyurt yolunun inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da önceki gece Gürcistan’a ulaşan terin Çarşamba günü (dün) akşam saatlerinde Azerbaycan’a ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Ankara-Akyurt yolunun inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da önceki gece Gürcistan’a ulaşan terin Çarşamba günü (dün) akşam saatlerinde Azerbaycan’a ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk blok ihracat treni Gürcistan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaştı. İstanbul’dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan’ın Akhalkalaki kentine önceki gece ulaştı. Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan trenin gece geç saatlerde Akhalkalaki tren istasyonuna ulaştığı belirtildi.

Çin treni Türkiye sınırını geçti
EKONOMİ
Çin treni Türkiye sınırını geçti

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNDA BİR İLK

  • Daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığı ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin’e ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, “Bu, benzeri görülmemiş bir olaydır çünkü bugüne kadar yükler Çin’den Avrupa’ya orta nakliye koridoru ile taşınıyordu” değerlendirmesi yer aldı. Açıklamada, “Gürcistan’dan geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) yeni demir yolu güzergahı, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan koridorun lojistik bir parçasıdır” denildi.

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

TARİHİ BİR GERÇEĞE TANIK OLDUK

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye’den Çin’e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor.”

Adil Karaismailoğlu

AKHİSAR ÇEVREYOLU AÇILIŞA HAZIR

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunduğu Ankara-Akyurt yolunun 2021’de hizmete açılacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız. Ankara-Akyurt ulaşımı ve bunun devamındaki Çankırı ulaşımı da daha konforlu hale gelecek. Sanayinin, turizmin buradaki gelişimine ciddi katkılar verecek. Bu cumartesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Akhisar çevre yolunun açılışını yapacağız” dedi.
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