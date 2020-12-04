Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiyeden Çine gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbuldan yola çıkıyor
POLİTİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul'dan yola çıkacağını bildirdi

Haber Merkezi AA
İhraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye'den Çin'e hareket edecek.
İhraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye'den Çin'e hareket edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı belirtildi.

  • İlk kez Çin'den yola çıkan ve Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında, Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla 10 blok trenin işletildiği hatırlatılan açıklamada, bu kez ihraç yükü taşıyan ilk trenin Türkiye'den Çin'e hareket edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kovid'e rağmen 16 milyar dolar ihracat
EKONOMİ
Kovid'e rağmen 16 milyar dolar ihracat

Bakan Pekcan: Büyüme ve ihracatta toparlanma sürüyor
EKONOMİ
Bakan Pekcan: Büyüme ve ihracatta toparlanma sürüyor

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
EKONOMİ
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı: Kapımız her zaman açık
EKONOMİ
Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı: Kapımız her zaman açık

Öncelik ekonomide
GÜNDEM
Öncelik ekonomide
Abone Ol Google News
Çıkışı var inişi yok

Çıkışı var inişi yok

Bir tarafında olan engelli rampası diğer tarafa kurulmayınca...
Bu hastalıktan korkun

Bu hastalıktan korkun

​Koronavirüse yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan seslendi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili merak edilen tüm detaylar : Markete, fırına, bakkala gidilebilecek mi?

Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan kabul etti.

Gaz şikayetiyle gitti

Gaz şikayetiyle gitti

9 kiloluk tümörü alan doktor "Nur topu gibi çocuğun oldu" dedi.
46 köyde<br>sokağa çıkmak yasaklandı

46 köyde
sokağa çıkmak yasaklandı

​Bitlis'te PKK'ya yönelik dev operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.