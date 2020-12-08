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Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Erzincan’dan geçti

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Erzincan’dan geçti

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni, Erzincan garında bir süre duraksadıktan sonra yoluna devam etti. Tren yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars’a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni.
Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni.

Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul’dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştırması planlanan tren bugün Erzincan’a ulaştı.

Erzincan Garında bir süre duraksayan tren daha sonra Erzurum istikametine devam etti. Türkiye’de üretilen soğutucuları taşıyan tren, yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars’a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

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