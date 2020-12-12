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Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı

Türkiye’den Çin’e ihracat yükünü taşıyan ve 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan ihracat treni, 12 Aralık’ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’ın Aktau Limanı’na vardı.

Haber Merkezi AA
Tren, Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edecek.
Tren, Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edecek.

Türkiye’den Çin’e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı’na ulaştı.

Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan ihracat treninin, 12 Aralık’ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’ın Aktau Limanı’na vardığı belirtildi.

2 kıta 2 deniz 5 ülke geçecek

Açıklamada, 42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treninin Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan’a ulaştığı bildirildi.

Trenin Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edeceği ifade edilen açıklamada, yolculuğun 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin’in Şian şehrinde son bulacağı kaydedildi.

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