Türkiye'den koronavirüs önlemi: Bugün itibariyle tüm uçuşlar durdurulacak

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı tüm ülkeler kendi çapında önlemler almaya başlarken, Türkiye ise Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurmasının ardından yeni bir karar daha aldı.

Virüsün hızla yayılması ve can kaybının giderek artmasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu önerisi ile Çin'den Türkiye'ye yapılan tüm uçuşlar durdurulacak.

Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern.

EKONOMİ 3 ilde coronavirüs nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal oldu

BUGÜN İTİBARİYLE DURDURULACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Çin'den Türkiye'ye yolcu taşıyan tüm havayolu şirketleri bugün itibariyle seferlerine ara verecek.

Şubat ayı sonuna kadar sürecek uçuş yasağının devam edip etmeyeceği ise ay sonunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında belli olacak.

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı önlem devam ediyor

6 ÜLKE İÇİN TERMAL KAMERALI KONTROL

Bilim kurulunun Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen uçuşlara termal kamera uygulaması tavsiyesi sonrası havalimanlarında söz konusu ülkelerden gelen yolculara yönelik termal kameralı kontrol uygulamasına da geçildi.

30 BİN REZERVASYON İPTAL!

Yıllık 250 milyar dolarlık turizm harcaması ile listenin zirvesinde yer alan Çinli turistler virüs nedeniyle evlerine kapanınca başta Asya Pasifik'te yer alan ülkeler olmak üzere Avrupa ve Amerika'da yüz binlerce otel rezervasyonu iptal edilirken, Çin ile 1 milyon turist hedefi olan Türkiye'de ise 30 binin üzerinde rezervasyon iptal oldu.

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