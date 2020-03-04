Türkiye'den kritik karar: Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.
Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi.
EKONOMİ
Türkiye'den dünyaya 'koronavirüs tulumu': Siparişleri yetiştiremiyorlar
Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.
Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep artışı yaşandı. Tokat’ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı.
Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika, yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da artırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrika çalışanları gece gündüz tulum üretiyor.
İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beri tekstil işinde olduğunu belirterek, Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz...
Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çinli müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75'ini Çin'e gönderiyoruz...
Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık dedi.
Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar
Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar
Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar
Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar
Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası, giysi üretimini durdurarak, koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretmeye başladı. Günde bin adet tulum üreten fabrika işçileri, siparişlere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.
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Denizli'de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, 'koronavirüs'ün ortaya çıkarak, yayılmasıyla dünyada maske talebinde patlama yaşandığını söyledi. En büyük maske üreticisinin Çin olduğunu belirten Demirel, Türkiye'nin de bu ülkeden büyük oranda maske ithal ettiğini kaydetti. Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye'ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan Erhan Demirel, şöyle konuştu:
Şirket telefonları ve benim cep telefonum gece gündüz susmuyor. İnternet aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Çin'deki 'koronavirüs' nedeniyle üretim orada yetersiz olduğu için çevre ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Fakat oradakiler de karşılamayınca talep Türkiye'ye kadar geldi. Çok yoğun maske talebiyle karşı karşıyayız. Japonya, Hong Kong, Kırgızistan, Türkmenistan, aklınıza gelebilecek her yerden arıyorlar. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet isteyen firmalar bile oldu.
Çin'den daha önce maske ithal etiklerini; ancak yoğun talep nedeniyle bunları ülkeye satmaya başladıklarını belirten Demirel, Çin dünyada maskenin üretim merkezi; ancak onlar da taleplere yetişemediği için sattığı maskeleri geri almak istiyor. Bugün 300 bin maskeyi tekrar Çin'e geri göndereceğiz. Çin'den satın aldığımız maskeyi tekrar Çin'e satıyoruz dedi.
Erhan Demirel, arayan kişilerin maskenin fiyatını değil olup, olmadığını sorduğunu anlatan, Bu maskeler şu anda karaborsaya düştü. Karaborsa kelimesi bu ürün için şu an az kalır. Çok kıymetli ürün haline geldi; çünkü yok. İnsanlar parasını değil ürünün olup, olmadığını soruyor. Bu durum fırsatçılığı ortaya çıkarıyor. Arayanların bir kısmı ürünü bir şekilde temin edip yurt dışına satma derdinde. Bu ürünleri 2 hatta 3 katına satanlar var. Mesela altının fiyatı var. Gidip kuyumcudan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ama bu maskede fiyat belirsiz. Şu an maske altından daha kıymetli, diyebilirim diye konuştu.
Zonguldak'ta 185 çalışanıyla yılda 24 milyon maske üreterek Avrupa'nın en büyük üretim kapasiteli maske tesislerinden olan fabrika, koranavirüs salgının ardından Çin'de artan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Günde 3 vardiya şeklinde çalışan fabrika sadece Çin değil, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesindeki maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
Türkiye'nin olası virüs salgını tehlikesine karşı hazır olması için de stoklarını artırmak için çalışmalarını hızlandıran fabrikada gece-gündüz yoğun bir çalışma başladı. Fabrikanın genel müdürü Fatih Furtun ve genel koordinatör Murat Uzun, Çin'li yetkililerle yaptıkları görüşmenin ardından bir ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı için anlaşma yaptı. Genel Koordinatör Murat Uzun, Çin'den gelen yoğun maske talebini Türkiye'nin olası maske ihtiyacını dikkate alarak karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin maske ihtiyacı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Uzun, Salgınla ilgili Çin'in hatta dünyanın maske talebi var. Biz milletimizin olası maske ihtiyacı olması durumunda tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olacağız. Hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız güvende olsunlar. Onlar için hazırız. Sanayimizi, müşterilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi.
Genel müdür Fatih Furtun ise ürettikleri maskeleri 18 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Çin'deki salgın nedeniyle talep patlaması yaşadıklarını ve 1 ayda 2 milyon solunum maskesi ihraç edeceklerini belirten Furtun, şöyle dedi:
Çin’in Wuhan eyaletinde koronavirüsün yayılmasıyla beraber solunum koruyucu maskede piyasa tam anlamıyla çökmüş durumda. Bunun en büyük nedeni solunum koruyucu donanımlarda Çin dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda olması. Çin şu an tedariki bırakmış durumda ve en büyük kullanıcı durumuna düştü. Durum böyle olunca Türkiye’de bu alandaki önemli üretim merkezlerinden biri olarak talep patlaması yaşamış durumdayız. Son 4 gündür Çin firmalarından yoğun bir istek var. Direkt olarak ofisimize gelip görüşenler var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tek vardiya da yıllık 24 milyon adet. Bu süreçle beraber 3 vardiya şeklinde şuan 24 saat usulünde çalışıyoruz. Şu anda hem hammadde stoklarımızı hem üretim kapasitemizi planlamış durumundayız. Çinli firmalara hak veriyoruz. Çünkü orada önemli bir hastalık var. İnsanların maskeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Avrupa'da da görülmeye başlamasıyla ve yakın zamanda ülkemizde görülebileceği endişesiyle şu an da kendi müşterilerimizi mağdur etmemek için kapasitemizin önemli bir kısmını kendi müşterilerimize ayırdık. Bunun dışında devletin belirlemiş olduğu hastanelerde virüs görülme vakasına karşı acil eylem planı oluşturduk. Bu hastanelerden talep durumunda hemen o gece istenilen adette sevkiyat yapabilecek durumdayız.
Doğru maske kullanımı hakkında bilgiler veren Furtun, sertifikasız maskelerin insanları hiçbir virüsten korumadığını anlattı. Standartlara uymayan maskenin insanı herhangi bir virüsten korumadığını ifade eden Furtun, Birincisi sertifikalı ve orijinal maske kullanımı çok önemli. Böyle kriz zamanlarında maskenin karaborsaya düştüğü dönemlerde standarda uygun olmayan çok ciddi maskeler piyasaya sürülüyor. Herhangi bir maskeyi kullandığımızda kendimizi korunuyor sanmak. Bu yanlış. Maskeler bu standartlardan birine sahip olması gerekiyor. İkincisi, gerçekten standarda uygun üretilmesi gerekiyor. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman belki maske içerisinde uygun filtreleme malzemesi yoksa virüs ve bakteri sizi kolay bir şekilde enfekte olabilir. Üçüncü ve çok önemli bir konuda bu maskelerin virüs ve bakterileri öldürmemesi, bu maske bakteri ve virüsleri tutma özelliğine sahip. Kullanım sonrası atılmasına ve imha edilmesine dikkat edilmelidir dedi.
Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor: Fabrikalar ise maske talebini karşılamak için gece-gündüz çalışmaya başladı
Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan 'koronavirüs'e karşı önlem amacıyla maske kullanılıyor. Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin'den, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı. Denizli'deki firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyor. Ayrıca Zonguldak'ta maske üretim fabrikasının genel müdürü Fatih Furtun, 'koronavirüs' salgınının ardından Çin'den talep edilen maskeyi karşılamak üzere 3 vardiya üretime geçtiklerini belirterek, 1 ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı yapacaklarını söyledi.