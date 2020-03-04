Türkiye'den kritik karar: Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

Çin’in Wuhan eyaletinde koronavirüsün yayılmasıyla beraber solunum koruyucu maskede piyasa tam anlamıyla çökmüş durumda. Bunun en büyük nedeni solunum koruyucu donanımlarda Çin dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda olması. Çin şu an tedariki bırakmış durumda ve en büyük kullanıcı durumuna düştü. Durum böyle olunca Türkiye’de bu alandaki önemli üretim merkezlerinden biri olarak talep patlaması yaşamış durumdayız. Son 4 gündür Çin firmalarından yoğun bir istek var. Direkt olarak ofisimize gelip görüşenler var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tek vardiya da yıllık 24 milyon adet. Bu süreçle beraber 3 vardiya şeklinde şuan 24 saat usulünde çalışıyoruz. Şu anda hem hammadde stoklarımızı hem üretim kapasitemizi planlamış durumundayız. Çinli firmalara hak veriyoruz. Çünkü orada önemli bir hastalık var. İnsanların maskeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Avrupa'da da görülmeye başlamasıyla ve yakın zamanda ülkemizde görülebileceği endişesiyle şu an da kendi müşterilerimizi mağdur etmemek için kapasitemizin önemli bir kısmını kendi müşterilerimize ayırdık. Bunun dışında devletin belirlemiş olduğu hastanelerde virüs görülme vakasına karşı acil eylem planı oluşturduk. Bu hastanelerden talep durumunda hemen o gece istenilen adette sevkiyat yapabilecek durumdayız.