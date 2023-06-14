Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin ardından Azerbaycan’a geçerek Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede ana konu Türkiye’yi Azerbaycan ve Orta Asya’ya bağlayacak Zengezur Koridoru oldu. Erdoğan, Zengezur ile Türkiye-Nahçıvan bağlantısının ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok daha güçleneceğini söyledi. Aliyev de “Zengezur Koridoru’nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız” dedi.