Türkiye'den stratejik doğal gaz hamlesi: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor

Şirketten yapılan açıklamada, kesintisiz enerji arzının sağlanması ve doğal gaz arz güvenliği için kritik önem taşıyan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yaklaşık 5 yıl önce başlayan genişletme çalışmalarının sonucunda 3,2 milyar metreküpe ulaştığı ifade edildi.

Tesisin kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, toplam enjeksiyon kapasitesinin günlük 45 milyon metreküpe, toplam geri üretim kapasitesinin ise günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kapasite artırma çalışmaları kapsamında Silivri açıklarında iki deniz platformunda açılan 18 doğal gaz depolama kuyusundan 9'unda akış testleri başarıyla gerçekleştirildi, diğer 9 kuyuda da sondaj ve üretim tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor.

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Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra yapılması zorunlu olan kuyu testlerinin her kuyuda bir defaya mahsus olmak üzere 2-4 gün sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyu testleri sırasında kullanılan doğal gaz, evsel tüketimde, elektrik üretim santrallerinde ve sanayi tesislerinde kullanılan doğal gaz olup, çevresel etkileri bakımından en temiz enerji kaynaklarından biridir ve zehirleyici bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışma esnasında duyulan ses, test süresince basınçlı doğal gazın yüzeye çıkması sırasında oluşmaktadır. Uzun yıllar ülkemizin enerji güvenliğine hizmet edecek bu stratejik tesisin birkaç ay içinde tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalar esnasında, yapmak zorunda olduğumuz testler sırasında oluşan yüksek sese rağmen yatırımlarımıza halkımızın verdiği destek ve gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

FOTOĞRAF 12 Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak. Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı. Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor. Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor. Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor. Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetmişti; \"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br> Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı. Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu. Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi. Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi. BiP'te paylaş

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