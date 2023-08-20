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Ekonomi

Türkiye'den tarihi anlaşma: İlk kez sınır komşusu olmayan Avrupa ülkesine doğal gaz ihraç edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine ilk kez doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu. BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında imzalanan anlaşmaya dair fotoğrafları paylaşan Bakan Bayraktar, "Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor." dedi.

23:56 . 20/08/2023 Pazar
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BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı.

BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.

Türkiye tarihinde bir ilk

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.


"Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor"

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor."


Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.



#Türkiye
#Macaristan
#Doğal Gaz
#Avrupa
#Alparslan Bayraktar
26 dakika önce
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