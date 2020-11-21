Türkiye'nin 21 Kasım koronavirüs verileri açıklandı: Bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybettiğini, 5532 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.
Bakan Koca uyardı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da verileri sosyal medya hesabından "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." ifadeleri ile paylaştı.