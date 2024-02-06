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Ekonomi

Türkiye'nin 8 katı büyüdüler

TOBB, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladı. İlk 100’deki işletmelerin, Türkiye’den 8 kat daha hızlı büyüdüğü görülürken, listenin yaş ortalaması 13,2 yıl oldu. Bu genç firmaların 71’i de ihracat yapıyor

04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:42 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Sıralamada, ilgili firmaların 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alındı. Listede 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler yer aldı. Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı.

ZİRVE ADANALI FİRMANIN

İşletmelerin, 2019-2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara, 9’u ise Adana’dan çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 6 bin 628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi ilk sırayı aldı.

71'İ İHRACAT YAPIYOR

Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23,3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232,7 milyon TL, 2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102,69 kişi oldu. Burada, 35 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, toptan ticaret alanında görüldü. En hızlı büyüyen 100 şirketten 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

SEKTÖRLER İÇİN MOTİVASYON

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu ödüller, hem bireysel hem de ulusal düzeydeki ilerlemenin somut bir kanıtı olarak, gelecekte daha fazla yenilik ve uluslararası başarıya olan inancımızı pekiştiriyor. Bu başarıların, sürdürülebilir büyümeyle ileri taşınacağına dair güvenim tamdır” diye konuştu. Bolat, “Sektörlerinizdeki liderliğinizi pekiştirecek, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmanıza yardımcı olacak. Bu başarı, iş ağlarını geliştirmeye ve yeni pazarlara adım atmanıza olanak sağlayacak” dedi

Rifat Hisarcıklıoğlu.

ANADOLU'NUN YÜKSELIŞI DİKKAT ÇEKİCİ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesi, yüzde 569. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Listenin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, açık bir şekilde görülüyor” şeklinde konuştu.


Genç girişimcilere müjde: Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak
Genç girişimcilere müjde: Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi, “Global Harmony” mottosuyla 8 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katılacağı kongrede, Global Harmony temasının taşıyıcıları olan, 'Simplicity', 'Harmony' ve 'Opportunity' başlıklarıyla bugünün iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak. Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirilecek Kongre, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve 3 bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Bu sayede genç girişimciler için geniş bir network ağıda oluşmuş olacak. Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 8 Şubat'ta yapılacak olan kongreye katılmaları için tüm gençlere çağrıda bulundu.


#Ticaret
#TOBB
#Ekonomi
#Ömer Bolat
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