Ekonomi Türkiyenin ABDye ihracatı rekor seviyede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyede

Türkiye'nin 2020-2021 dönemi hedef pazarları arasında yer alan ABD'ye yapılan ihracat, yılın ilk çeyreğinde yüzde 36 artışla 2,7 milyar dolara yükseldi. Sektörler bazında incelendiğinde, bu dönemde ABD'ye en çok ihracat yapılan alan 308,3 milyon dolarla "otomotiv" oldu.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin ABDye ihracatı rekor seviyede
Temsili

Türkiye'nin, ihracatta 2020-2021 dönemi için belirlediği 17 hedef ülke arasında yer alan ABD ile ticari ilişkileri artarak devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolara yükseldi.

Yıllık bazda yüzde 36 artış

Dünyanın en güçlü ekonomisi konumundaki ABD'ye yapılan ihracat bu dönemde yıllık bazda yüzde 36 artarak 2 milyar 705 milyon 435 bin dolar oldu. Bu tutar ABD'ye bu dönemde gerçekleştirilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye mart ayında yapılan dış satım da 2020'nin aynı ayına göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar doları aştı. Öte yandan, ABD, ocak-mart döneminde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 3'üncü ülke konumuna geldi. Söz konusu sıralamada ülke, geçen yılın ilk çeyreğinde 4'üncü, 2019'da ise 5'inci basamaktaydı.

ABD'nin Türk gemi ve yatlarına talebi 2 kattan fazla arttı

Sektörler bazında incelendiğinde, ocak-mart döneminde Türkiye'nin ABD'ye en çok ihracat gerçekleştirdiği alan "otomotiv" oldu.

Bu sektörden ABD'ye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükselerek 308,3 milyon dolara ulaştı. Otomotivi 284 milyon dolarla halı, 280,2 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi, 252,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 196,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Oran bazındaki artışta ilk sıra gemi ve yat sektörü

Söz konusu dönemde, ABD'ye dış satımın oran bazındaki artışında ise ilk sırada, ihracatı 2 kattan fazla artan "gemi ve yat" sektörü yer aldı. Bu sektörün ABD'ye ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 218,4 artarak 20,9 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde, Türk ihracatçılarının ABD'ye mücevher ihracatı yüzde 168,4, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 125,3, süs bitkileri ihracatı yüzde 123,7 ve diğer sanayi ürünleri ihracatı yüzde 75,3 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde ABD'ye 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken, yıllık bazda bunların yalnızca 4'ünde düşüş oldu. İhracatı oran bazında en fazla azalan sektör yüzde 34,3 ile tütün olurken, düşüş kaydedilen diğer sektörler fındık, zeytin ve zeytin yağı ile deri ve deri mamulleri oldu.

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