Türkiye'nin 'benim' dediği markalar: Dondurma ve çikolata sektöründe güven duyulan firmalar belli oldu

Piyasanın nabzını tutan Areda Piar, ‘Benim Markam’ araştırmasına bir yenisini daha ekledi. 14-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Türkiye geneli toplamda bin 545 kişinin katıldığı araştırmada bu kez tüketiciler çikolata ve dondurma sektörünün karnesini çıkardı. Güven endeksinin de ölçüldüğü çalışmada ‘Aşağıdakilerden hangisi çikolata markası tercih ederken sizin için en önemli kriterdir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 90,9’u ‘Güvenilen bir marka olması’ cevabını verdi. Yüzde 5,9’luk kesim beğeni, kalan yüzde 3,2’lik kesim vazgeçilmez olmasını işaretledi.

ÇİKOLATANIN LİDERİ TORKU

‘Çikolata satın alırken aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizin için önemli unsurlardandır?’ sorusunu yanıtlayan tüketicilerin yüzde 38,7’si kalitenin en önemli unsur olduğunu belirtti. Yüzde 18,5’i ‘Marka bilinirliği’ derken, 14,6’sı ürün menşei yanıtını verdi, Yüzde 14,2’si fiyat, yüzde 5,7’si indirim ve kampanya seçeneğine dikkat ettiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 3,1’i tavsiye, yüzde 1.8’i promosyon, yüzde 1,4’ü tasarım, 1,2’si reklam, 0,7’si diğer seçeneğini işaretledi.

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TÜKETİCİNİN ÖNCELİĞİ GÜVEN

Çikolata kategorisinde Güven-Beğeni-Sadakat skorunda zirveyi yüzde 22,6 oranıyla Torku markası kaptı. İkinci sırada yüzde 19,0 ile Ülker, yer alırken, üçüncü 14,5 ile Eti oldu. Dondurma ile ilgili araştırmada ise ‘Aşağıdakilerden hangisi dondurma markası tercih ederken, sizin için en önemli kriterdir?’ sorusuna yüzde 85,6’lık kesim güvenilen bir marka olması seçeneğini işaretledi. Yüzde 10,7’si beğeni, 3,7’lik kesim ise vazgeçilmez bir marka olması gerektiğini kaydetti. ‘Dondurma ürünleri satın alırken aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizin için önemlidir?’ sorusuna yüzde 34,1’lik kesim ‘kalite’ dedi.

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DONDURMADA ALGİDA ÖNE ÇIKTI

Tüketicilerin yüzde 18’i ‘marka bilinirliği’, yüzde 15,6’sı ‘fiyat’ yüzde 15,2’si ‘ürün menşei’, yüzde 7’si ‘ kampanyalar’, yüzde 4’ü ‘tavsiye’, yüzde 2,2’si ‘promosyon’, yüzde 1,8’i ‘tasarım’, yüzde 1,4’ü ‘reklam’, yüzde 0,8’i diğeri işaretledi. Dondurma kategorisinde Güven-Beğeni-Sadakat skorunda birinci yüzde 29,1 ile Algida oldu. Yüzde 22,3 puan ile Mado ikinci, yüzde 20,8 puan ile Golf,üçüncü sırada yer aldı.

Markaların rekabeti dikkat çekiyor

Yusuf Akın

Areda Piar tarafından hazırlanan raporu değerlendiren Areda Genel Müdürü Yusuf Akın, tüketicilerin, markalara verdikleri “Güven-Beğeni-Sadakat” puanları üzerinden markaların yarışına şahitlik edildiğini aktardı. Torku, Ülker ve Eti’nin çikolata alanında kalite, bilinirlik ve fiyat faktörleri ile tüketici de önemli bir karşılık bulduğunu ifade eden Akın, bu karşılık ve aralarındaki tatlı rekabetin de Benim Markam 2020 araştırmasının bu ayki Güven-Beğeni-Sadakat (GBS) skoruna net bir şekilde yansıdığının altını çizdi.

Piyasada kalite bilinirlik ve fiyat üçgeni

Raporda değerlendirilen bir başka alan olan dondurma sektöründe de önceliğin kalite olduğunu ifade eden Yusuf Akın, marka bilinirliğinin de öncelikler arasında ikinci sırada olduğunu söyleyen Akın, “Fiyat ise üçüncü unsurdur dondurmada. Tüketicinin yaz aylarına eşlik eden; Algida, Mado ve Golf duygu ve faktör kompozisyonunda öne çıkarmayı başarmış markalar” dedi. Yusuf Akın, ‘Benim Markam’ araştırmasında önümüzdeki ayın konularının ise ‘Market Zinciri/Alışverişi Sitesi/Tatil Sitesi’ olacağını açıkladı.