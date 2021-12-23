Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı

Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times'ta yer alan bir makalede, 'ABD ile yıpranmış bağların ortasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde bağımsız bir politika izlemek isteyen Türkiye, yerli olarak geliştirilen beşinci nesil savaş uçakları üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak Ankara, müttefikleri Azerbaycan ve Pakistan ile iş birliğine bakıyor.' ifadeleri kullanıldı.

Makalede, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in, 'MMU'nun da F-35 gibi çok uluslu bir proje olmasını tercih ediyoruz. O yüzden uçağımızı dost ve müttefik ülkelere de öneriyoruz. Örnek olması açısından Azerbaycan, Pakistan, Katar, Malezya, Endonezya gibi 4-5 ülke ilgi gösteriyor.' açıklamasına atıfta bulunularak, üç ülkenin iş birliğine yakın olduğuna dikkat çekildi.

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F-35 programından çıkarılması, TF-X programı için itici güç oluyor

Haberde, Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin, iddialı yerli beşinci nesil savaş uçağı çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Haberde Milli Muharip Uçak Programı için şu ifadelere yer verildi:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen TF-X'in; tek kişilik, çift motorlu, her hava koşulunda kullanılabilen çok rollü bir avcı uçağı olması planlandı. TAI ve BAE Systems, hayalet avcı projesinde iş birliği yapmak için, Ocak 2017'de 100 milyon sterlinlik bir stratejik anlaşma imzaladı. Bu sözleşmenin bir parçası olarak BAE Systems, mühendislik danışmanlık hizmetleri ve proje ile ilgili destek sağlayacak.

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Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Ağustos 2016'da yerli savaş uçağının tasarımı ve geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Mayıs 2020'de Türk şirketi HAVELSAN ve TAI, TF-X Milli Muharebe Uçağı girişimi için yazılım geliştirme ve entegre eğitim için iş birliği yapma kararı aldı. Bu beşinci nesil savaş uçağının gizli gövdesi, üstün karbon kompozitlerinden oluşacak.

Uçağın aerodinamik tasarımı, yüksek hız yeteneklerini daha da geliştirecek.

Üç kardeş paktı ve askeri iş birliği

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Türk savunma ve hükümet yetkilileri Pakistanlı mevkidaşlarıyla birkaç görüşme gerçekleştirdi ve son "üst düzey" tartışma bu yılın Ocak ayında Pakistan ile askeri teçhizatın ortak üretimi konusunda gerçekleşti.

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'Konuya aşina olan yetkililere göre Türkiye, Pakistan'ı hem Siper füzesi hem de TF-X savaş uçağı için önemli bir müttefik ve potansiyel bir ortak olarak görüyor.'

Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın, 12 Eylül'de ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek askeri iş birliğini güçlendirdiği bildirilirken, "Üç Kardeş - 2021' tatbikatının, "üç ordu arasındaki mevcut bağları daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Washington Enstitüsü Türk Programı Direktörü Soner Çağatay, Arab News'e verdiği demeçte, "Bölgesel üçlünün, siyasi bağlara askeri bir bileşen eklemeleri önemlidir. Pakistan'ı nükleer bir güç olarak, Türkiye'yi NATO'nun en büyük ve en güçlü ordularından biri olarak ve Azerbaycan'ı da büyük ölçüde Türk ve İsrail'in savunma sanayisine katkıları sayesinde yükselen bir bölgesel askeri güç olarak bir araya getirmek ilginçtir.' dedi.

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