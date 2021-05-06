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Ekonomi Milli savaş uçağı 2023te motor çalıştıracak
SAVUNMA SANAYİ

Milli savaş uçağı 2023'te motor çalıştıracak

Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Savaş Uçağı, Cumhuriyetin 100'üncü yılında hangardan çıkacak. Çalışmalarla ilgili bilgi veren TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Milli Muharip Savaş Uçağı için hedefimiz, 2023'te motor çalıştırmak. İnşallah ilk uçuşunu 2025 veya 2026'da yapacak. Envantere girmesi 2028-2029 ya da 2030 da olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli savaş uçağı 2023te motor çalıştıracak
Milli Muharip Uçak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) tarafından çevrim içi düzenlenen "Havacılık Sanayisinde Ar-Ge ve Millileştirme Çalışmaları" başlıklı seminerde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Milli Muharip Uçak için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.

İlk uçuş 2025'te

Öztürk, "Bu uçağı yaptığımızda Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var. Hedefimiz, 2023'te hangardan çıkarmak, yani motor çalıştırmak. İnşallah ilk uçuşunu 2025 veya 2026'da yapacak. Bunun envantere girmesi, 2028-2029 ya da 2030 da olabilir. Şu anda yaklaşık olarak mühendis sayısı, 1000'e yaklaştı bu projede" dedi.

"TEI ve TR Motor'dan yerli motor"

Yerli uçak motoru geliştirme çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Öztürk, şu bilgileri verdi: "İştirakimiz olan Eskişehir'deki TEI'de motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Milli Muharip Savaş Uçağı'nda çift F-16 motoruyla başlıyoruz. TR Motor şirketimizin amacı, kendi motorumuzu üretmek. MMU'nun ilk prototipleri dışarıdan gelen motorla uçacak ama daha sonra müşteriye kendi motorlarımızla teslim etmeyi planlıyoruz. TEI ve TR Motor, yerli motor çalışmalarını yürütüyor."

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