Milli savaş uçağında heyecanlandıran '3D' detayı

F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, Milli Muharip Uçak projesindeki çalışmalarına hız verdi.

F-35 için binden fazla parça üreten Türk savunma sanayii şirketleri tecrübe ve birikimlerini yerli savaş uçağının geliştirilmesine aktarmaya başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak ve yerli olarak geliştirilen motorda ilk çalıştırma sağlanacak.

İLK TESLİMAT 2030'DA

2025 yılı itibariyle de ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçak'ta ilk teslimat ise 2030 yılında yapılacak. Ayrıca projenin daha da hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 tipi savaş uçaklarının kademeli olarak yerini alacak olan projeyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak.

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20 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Maliyetinin 15 ile 20 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen dev proje, bu bütçeyle Türkiye’nin en büyük savunma sanayi projesi olarak da adlandırılıyor. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli savaş uçağı; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

Sergilenen mock-up ile ortaya çıkan Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla oldukça dikkat çekiyor.

UÇAĞIN BURNUNA RADAR YERLEŞTİRİLECEK

Uçağın burnuna bir başka Türk şirketi ASELSAN tarafından üretilecek radar yerleştirilmesi planlanıyor. ASELSAN ayrıca milli muharip uçakta kullanılacak elektronik harp sistemi ve F-35 uçaklarında da kullanılan elektro optik 360 derece gözetleme sistemini de geliştirecek.

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TÜBİTAK ise uçak için yeni nesil bir görev bilgisayar sistemi geliştiriyor.

8 ADET FÜZE TAŞIAYACAK

Uçakta radarda görünmezlik özelliğini güçlendirmek adına, silahların gövde içinde taşınmasını sağlayan bölümler de düşünüldü. Milli savaş uçağı, dördü gövde altında dördü de gövdenin yanlarında olmak üzere sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Radarda görünmezlik özelliğinden feragat edilebilecek durumlarda kanat altında dört ayrı silah sistemi daha taşıyabilecek.

YAPAY ZEKA İLE MUHAREBE GÜCÜ SAĞLANACAK

Milli muharip uçağın taşıyacağı tüm silah ve füzeler de yine Roketsan üretimi yerli ve milli ürünler olacak. Hem Hava-Kara, hem de Hava-Hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlerle donatılan 5. Nesil çok rollü savaş uçağı, sahadaki üstün hava hakimiyetini ise yapay zeka ile arttırılmış muharebe gücüyle sağlayacak.

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SESTEN 1.8 KAT DAHA HIZLI

Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metre de kanat açıklığına sahip bulunuyor. 55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı da uçabilecek. Milli savaş uçağı şu ana kadar üretilen veya üzerinde çalışılan beşinci nesil savaş uçakları arasında en büyük uçak olma özelliğini de taşıyor.

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UÇAN BİLGİSAYAR OLARAK DA ADLANDIRILIYOR

Türkiye'ye lig atlatacak proje kapsamında üretilen uçak uçan bilgisayar olarak da adlandırılıyor. 5. nesil savaş uçağının beyni için 500 mühendis 20 milyon kod satır yazacak.

YILDIRIM TEST TESİSİ YAPILIYOR

Uçağın hava şartlarına yönelik testleri için de ilk adım atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HIZAL arasında milli muharip uçak için yıldırım test tesisi yapılmasına ilişkin bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında yapılacak tesiste, milli muharip uçağın geliştirilmesi aşamasında olası yıldırım akımlarına doğrudan ve dolaylı etkileri test edilebilecek.

Tesisin 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.

PARİS'TE TANITILDI

TUSAŞ tarafından üretilecek olan Milli Muharip Uçağı’nın birebir modeli ilk kez Paris havacılık fuarında kamuoyuna tanıtıldı. Büyük ilgi ve beğeni gören uçak katılımcılardan da tam not aldı. Milli savaş uçağı, Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın da radarında. Türkiye ise projede yer almaları için dost ve müttefik ülkelere kapıyı açık bırakıyor.

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RUS KOMUTAN: Su-57'YE RAKİP OLABİLİR

Öte yandan dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 3 ülkeden biri olan Ruslar'dan da Milli Muharip Uçağı'na ilişkin sürpriz bir itiraf gelmişti. Rusya Federasyonu Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, Rus savaş uçağı Su-57 ile Türk savaş uçağı MMU’nun rakip olabileceğini açıkladı.

TEKNOLOJİK TASARIMINA BAŞLANDI

Milli savaş uçağına ilişkin gelinen son noktayı ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı. 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, 2030 yılında havadaki yerini alacak Milli Muharip Uçağın tasarım faaliyeti ve rüzgar tüneli testlerine devam edildiğini, alt sistemlerin seçimlerinin ise gerçekleştirildiğini belirtirken, Milli Muharip Uçak’ın teknolojik tasarımına başlandığını dile getiren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise titanyum motorunun 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağını açıkladı.

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