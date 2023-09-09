Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona yükseldi

"Hububat fiyatlarının hem geçen yıl hem de bu yıl beklentiyi karşılayacak şekilde açıklanması, çiftçiyi, tüccarı ve sanayiciyi memnun etti. Dolayısıyla ekim alanlarında geçen yıl belirli bir artış sağlandı. Elde edilen 21,5 milyon ton buğdayın yanında 8-9 milyon ton da ithal edilen buğday var. Dolayısıyla 30 milyon ton civarında buğday stoku oldu. Bunun 20 milyon tonunu iç tüketimde kullanırken, geriye kalanı un, bisküvi, makarna, bulgur, helva veya irmik olarak işleyip ihraç ediyoruz."