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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Türkiyenin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylülde açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylül’de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ankara-Niğde Otoyolu
Ankara-Niğde Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesiminin 4 Eylül’de açılacağını bildirerek, “Türkiye’nin en akıllı yolu olacak Ankara-Niğde Otoyolumuz 4 Eylül’de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirterek, “Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz bir milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak” dedi.

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu’nu havadan inceledi
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu’nu havadan inceledi

İHA
Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz haftalarda, Ankara-Niğde Otoyolu'nda incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ve ticaretini büyütmek için çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Türkiye’nin ekonomisi ve ticaretinin büyümesinin, bu ülkenin hak ettiği yere yükselmesinin temelinde ulaşım ve iletişim altyapımızın bulunduğunu bilerek hareket ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Yüksek Hızlı Tren hatları, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve daha nice büyük projeyi bunun bilinciyle hizmete verdik" dedi.

Küreselleşen dünyada ulaşım ve iletişim altyapısının öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Artık dünyada varlığınız neyi bildiğinizle ve nereye kadar uzanabildiğinizle anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

"Uluslararası ticaret otoyolu olacak"

Karaismailoğlu, Türkiye’nin geleceği için ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını söyleyerek, bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu’nun büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara’yı Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Hatay’a ve hatta Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti.

Karaismailoğlu, “Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek” şeklinde konuştu.

İHA

Türkiye’nin en güvenli ve en akıllı yolu

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Türkiye’nin en akıllı yolu olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kurulduğunu açıkladı. Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını bildiren Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını da belirtti. Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyon mantığında rahatlıkla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız” dedi.

Karaismailoğlu, sistem kapsamında otoyola üç omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendiğini, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörünün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonunun, 208 adet olay algılama kamerasının, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını bildirerek, “Bu sistem ile Türkiye’nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk” ifadesini kullandı.

Yıllık bir milyar 628 milyon lira tasarruf

Ankara-Niğde Otoyolu’nun hem ekonomik hem de sosyal anlamıyla stratejik bir proje olduğunu ve önemli tasarruf sağlayacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacağını ve söz konusu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacağını söyledi. Otoyol sayesinde ayrıca yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf sağlanacağını da belirten Karaismailoğlu, “Yatırım ile her yıl ülkemiz bir milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak” diye konuştu.

İlk 13 kilometre ücretsiz

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açmış olacaklarını anımsattı. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı’na kadar ücretsiz olacağını söyledi.

22 milyon ton asfalt döküldü

Ankara-Niğde Otoyolu’nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon m3 kazı ve 76 milyon m3 dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu’muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu hizmete açılıyor: 4 saat 14 dakika süren yol 2 saat 22 dakikaya düşecek
FOTOĞRAF 16
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesiminin 4 Eylül'de açılacağını bildirerek, “Türkiye'nin en akıllı yolu olacak Ankara-Niğde Otoyolumuz 4 Eylül'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak ifadelerini kullandı.
Title
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirterek, “Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak dedi.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ve ticaretini büyütmek için çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Türkiye'nin ekonomisi ve ticaretinin büyümesinin, bu ülkenin hak ettiği yere yükselmesinin temelinde ulaşım ve iletişim altyapımızın bulunduğunu bilerek hareket ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Yüksek Hızlı Tren hatları, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve daha nice büyük projeyi bunun bilinciyle hizmete verdik dedi.
Title
Küreselleşen dünyada ulaşım ve iletişim altyapısının öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Artık dünyada varlığınız neyi bildiğinizle ve nereye kadar uzanabildiğinizle anlam kazanıyor ifadelerini kullandı.
Title
Uluslararası ticaret otoyolu olacak<br> <br> Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceği için ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını söyleyerek, bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu'nun büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Title
275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti.
Title
Karaismailoğlu, “Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek şeklinde konuştu.
Title
Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolu<br> <br> Ankara-Niğde Otoyolu'nun Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kurulduğunu açıkladı. Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını bildiren Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını da belirtti.
Title
Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyon mantığında rahatlıkla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız dedi.
Title
Karaismailoğlu, sistem kapsamında otoyola üç omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendiğini, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörünün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonunun, 208 adet olay algılama kamerasının, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını bildirerek, “Bu sistem ile Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk ifadesini kullandı.
Title
Yıllık bir milyar 628 milyon lira tasarruf<br> <br> Ankara-Niğde Otoyolu'nun hem ekonomik hem de sosyal anlamıyla stratejik bir proje olduğunu ve önemli tasarruf sağlayacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişisaatlik zaman tasarrufu sağlanacağını ve söz konusu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacağını söyledi. Otoyol sayesinde ayrıca yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf sağlanacağını da belirten Karaismailoğlu, “Yatırım ile her yıl ülkemiz bir milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak diye konuştu.
Title
İlk 13 kilometre ücretsiz<br> <br> Bakan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açmış olacaklarını anımsattı. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2'nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı'na kadar ücretsiz olacağını söyledi.
Title
22 milyon ton asfalt döküldü<br> <br> Ankara-Niğde Otoyolu'nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon m3 kazı ve 76 milyon m3 dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu'muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi.
Title
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Title
Ankara-Niğde Otoyolu hizmete açılıyor: 4 saat 14 dakika süren yol 2 saat 22 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi.


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