Türkiye’nin en akıllı yolu tamamlanıyor

Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan ikinci kısmı bugün hizmete açılıyor. Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanısıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.
208 OLAY ALGILAMA KAMERASI
- Türkiye’nin en akıllı otoyolu, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapılırken, sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. Yol çok önemli bir zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.