Türkiye’nin en akıllı yolu tamamlanıyor Türkiye’nin en akıllı yolu tamamlanıyor Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan ikinci kısmı bugün hizmete açılıyor. Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanısıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

Fazlı Şahan 16 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 02:15 Yeni Şafak