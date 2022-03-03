Ekonomi Türkiyenin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. İlk teknik seyrine çıkacak TCG Anadolu için liman kabul testlerine başlanacak. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyenin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor
TCG Anadolu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İnşası biten geminin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı belirtilen paylaşımda, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayisi." ifadelerine yer verildi.

Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez
DÜNYA
Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez

Proje kapsamında geminin gelecek günlerde liman kabul testlerine başlanacak. Bunu çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.

Gövde gösterisi: TCG Anadolu denize açıldı
GÜNDEM
Gövde gösterisi: TCG Anadolu denize açıldı
Barikat hazırlığı

Barikat hazırlığı

​Fabrika gibi çalışıyorlar: Aralarında aşçı da var fotoğrafçı da...
Rus milyardere darbe

Rus milyardere darbe

​Almanya ünlü iş insanının 600 milyon dolarlık yatına el koydu.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​İnternetten ikinci el otomobil alırken dikkat, uzmanlar uyardı.

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu.

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

​Yaptığı indirimle sokağındaki zincir marketleri dize getirdi.

Türk akademisyenler buldu

Türk akademisyenler buldu

​Artık bir dakika bile sürmeyecek.
'Eşim Ruslara <br>karşı savaşıyor'

'Eşim Ruslara
karşı savaşıyor'

Ukrayna'da kaçan Kırım Türkleri Edirne'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.