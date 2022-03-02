​Gövde gösterisi: TCG Anadolu denize açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili konuştu. 'Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.' diyen Bakan Çavuşoğlu, 'Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiler ama bu yaptırım kararını alan Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri de etkiler. Bu yaptırımlara katılma eğilimimiz yok' ifadelerini kullandı.