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ANKARA

Gövde gösterisi: TCG Anadolu denize açıldı

Donanma’nın amiral gemisi olacak, yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun deniz testleri başladı. Bu yıl sonunda envantere girmesi beklenen 232 metrelik gemide 10 taarruz helikopteri konuşlandırılacak. Gemide SİHA ve Hürjet gibi hava araçlarının görev yapabilmesi için de çalışmalar sürüyor.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Gövde gösterisi: TCG Anadolu denize açıldı
Yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun deniz testi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) donanmasının en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, test faaliyetleri için denize açıldı. Yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun deniz testleri başladı. Dün İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nden denize açılan gemi başarıyla gerçekleştirilen testin ardından tekrar tersaneye döndü. Geminin inşa edildiği Sedef Tersanesi’nden yapılan açıklamada, “Tersanemizde inşa edilen TCG Anadolu, rıhtımdan demir bölgesine açığa çıkarılmış, başarıyla gerçekleştirilen testin ardından tekrar tersanemize dönüş yapmıştır” denildi.

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İLK UÇAK GEMİSİ OLACAK

  • Envantere alındıktan sonra TCG Anadolu’da birçok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Hava gücü olarak ATAK-2 projesinin deniz platformları için bir versiyonu üzerinde çalışılıyor; ancak proje tamamlanana kadar Kara Kuvvetleri’nden Deniz Kuvvetleri’ne transfer edilen 10 adet AH-1W taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor. SİHA ve Hürjet gibi milli hava araçlarının gemide görev yapabilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların da tamamlanması ile TCG Anadolu Türkiye’nin ilk uçak gemisi olacak. 232 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki geminin bu yıl sonuna kadar envantere girmesi planlanıyor.

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Yeni amiral gemisi

TCG Anadolu, envantere girmesiyle, TCG Kemalreis Fırkateyni’nden “Türk Donanması’nın Amiral Gemisi” unvanını devralacak. Sedef Tersanesi tarafından inşa edilen gemi, tasarım olarak İspanyol Juan Carlos sınıfını baz alıyor. Geminin inşası konusunda Sedef Tersanesi, İspanyol Navantia Tersanesi’yle ortak çalışıyor.

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