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Ekonomi Türkiyenin gurur günü Yerli otomobil fabrikası TOGGun temeli atılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin gurur günü: Yerli otomobil fabrikası TOGG'un temeli atılıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye’nin otomobili TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceği fabrikanın temeli atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk adımı atılan fabrikanın inşaatında 2.000 kişi çalışacak. Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden rahatsızlık duyanlar hemen karalama kampanyasına başladı. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine eleştirdiler.

Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı.

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı.

Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir.

Yerli otomobil ile 20 bin ek istihdam oluşacak

Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2.000 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2.420, 2032 yılına kadar ise 4.323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 kamyon, 10 kule vinç, beş mobil vinç, beş ekskavatör, beş kazık makinesi, 20 mikser, üç beton pompası ve beş jet grout makinesi kullanılacak. Projenin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve kazı çalışmaları günde 24 saat çalışılarak 25 günde tamamlanacak. ÇED raporunda, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek bu projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dahil olmak üzere 22 milyar lira. Tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını 7 milyar avro azaltıp, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşması bekleniyor.


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