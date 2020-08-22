Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Yeni nesil "AKINCI TİHA" gökyüzündeki ikinci testi de başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır...' ifadelerine yer verdi.