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Ekonomi Türkiyenin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Yerli ve milli imkanlarla Savunma Sanayii Bakanlığı liderliğinde Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'nin testleri devam ediyor. Taarruzi İnsansız Hava Aracı, testler kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi AA
Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı)
Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı)

Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

  • Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha geçti.

Bayraktar AKINCI TİHA’nın devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

Yeni nesil
OYNAT 01:22
Yeni nesil "AKINCI TİHA" gökyüzündeki ikinci testi de başarıyla tamamladı
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır...' ifadelerine yer verdi.

30 bin feet’i geçti

Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, geceden başlayan hazırlıkların ardından Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında saat 06.16’da havalandı.

  • Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9,15 km) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü.

Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38’de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, böylece beşinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

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