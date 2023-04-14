Türkiye'nin hava filosu ihracatta rekora uçuyor: Siparişlere yetişilemiyor

HÜRKUŞ ve ANKA
Türkiye, savunma sanayi alanın da büyük projelere imza atarken bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediliyor.
Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.
Öte yandan üretilen savunma araçlarının ihracatı da yapılmaya başlıyor.
ANKA ve HÜRKUŞ'a yoğun ilgi
ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projeleri de yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA ve HÜRKUŞ, sergilendiği fuarlarda ilgi odağı oluyor.
Bu kapsamda Türkiye'nin hava filosunu güçlendiren projelerden ihracat atağı geldi.
"HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik"
Konuya ilişkin açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı. Kotil, Habertürk'e değerlendirmede bulunan Kotil,