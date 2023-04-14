Türkiye'nin hava filosu ihracatta rekora uçuyor: Siparişlere yetişilemiyor

Daha önce terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan ve yerli ve milli savunma sanayinin göz bebeği İHA ve SİHA'ları pek çok kez hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen emekli amiral Türker Ertürk, bu kez de TSK envanterine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.