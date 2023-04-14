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Ekonomi

Türkiye'nin hava filosu ihracatta rekora uçuyor: Siparişlere yetişilemiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından hayata geçirilen ANKA ve HÜRKUŞ, ihracatta da rekora koşuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil siparişlere yetişilmekte zorlanıldığını söyledi.

10:15 . 14/04/2023 Cuma
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HÜRKUŞ ve ANKA

HÜRKUŞ ve ANKA

Türkiye, savunma sanayi alanın da büyük projelere imza atarken bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediliyor.

Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

Öte yandan üretilen savunma araçlarının ihracatı da yapılmaya başlıyor.

ANKA ve HÜRKUŞ'a yoğun ilgi

ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projeleri de yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA ve HÜRKUŞ, sergilendiği fuarlarda ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin hava filosunu güçlendiren projelerden ihracat atağı geldi.

"HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik"

Konuya ilişkin açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı. Kotil, Habertürk'e değerlendirmede bulunan Kotil,

HÜRKUŞ için açıklama yapan Kotil, "
Paramızı aldık, HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik. 3'üncü ülke yolda. 2 tanesi 50 milyon Euro değerinde."
ifadelerini kullandı.

"Sipariş yetiştirememe problemi var"

ANKA için ise,
"ANKA’dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor."
bilgilerini katardı.


#ANKA
#HÜRKUŞ
#savunma sanayi
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