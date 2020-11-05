Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

OYNAT 00:00 Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.







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EKONOMİ Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

Terörle mücadele görevde

Şu anda envanterde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasını da sağladı. Operasyonlarda başarıyla görev yapan SİHA'lar için birçok ülkeyle görüşmeler de devam ediyor.

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GÜNDEM "Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası

Bu teknolojiye hayat veren isim olan Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu yayınladı.