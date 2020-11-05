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Ekonomi Türkiyenin havadaki silahlı gözü SİHAnın yeni imajı
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı

Teröristlerin korkulu rüyası olan, Türkiye'nin yerli ve milli gururu, havadaki silahlı gözü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosu paylaşıldı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da sosyal medyada yayınlanan SİHA'ların yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHA'ların yeni imajı.
SİHA'ların yeni imajı.

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

  • 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
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Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.

Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz
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Terörle mücadele görevde

Şu anda envanterde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasını da sağladı. Operasyonlarda başarıyla görev yapan SİHA'lar için birçok ülkeyle görüşmeler de devam ediyor.

"Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası
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"Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası

Bu teknolojiye hayat veren isim olan Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu yayınladı.

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