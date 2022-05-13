Ekonomi Türkiyenin ilk petrol kuyusu 88 yıl sonra yeniden sondaj vuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk petrol kuyusu: 88 yıl sonra yeniden sondaj vuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cumhuriyet tarihinin ilk petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapıyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk petrol kuyusu: 88 yıl sonra yeniden sondaj vuruldu
TPAO'dan, 88 yıl aradan sonra Basbirin'de yeni sondaj.

TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930'lu yıllarda Türkiye'de petrol aramacılığında ilk jeolojik çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından Mardin'de başlatıldı.

Mardin'de 13 Ekim 1934 yılında Basbirin-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı 1361 metrede sonlandırıldı.

AA

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına son 4 yılda agresif bir hidrokarbon aramacılığı stratejisi yürütülüyor.

AA
  • Bu kapsamda, yaklaşık 88 yıl sonra petrol arama ve sondaj faaliyetlerine yeniden başlanan bölgede, Basbirin-2 petrol arama kuyusunda 3100 metre derinlikte sondaj çalışması yapılıyor.

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