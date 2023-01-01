Türkiye'nin ilk probiyotikli Nudo Noodle'u: Sağlık ve lezzeti buluşturan yenilik

Nudo Noodle
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ilki gerçekleştirilen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi, gıda alanında uzman isimleri bir araya getirdi. 13-16 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen kongrede, bilim insanları gıda mikrobiyolojisinde önemli bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı.
Birbirinden değerli isimler farklı konuları ele aldığı konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli "Probiyotikli Noodle üretimi olan Nudo Noodle Modeli"ni değerlendirdi.
Koruyucu renklendirici ve kimyasal lezzet arttırıcı içermez
Nudo Noodle markası, temelleri 1920’de atılan Türkiye’nin en köklü gıda kuruluşlarından biri olan Eriş bünyesinde yer alıyor. Aynı Eriş çatısı altında 1974 yılından bugüne, ev hanımlarının çok yakından tanıdığı ve severek kullandığı Eriş Un markası da üretiliyor.
Nudo’nun hamurundaki lezzetin arkasında Türkiye’nin ilk lezzet ödüllü markası Eriş Un’dan gelen deneyim çok önemli bir yer tutuyor. Nudo Noodle, diğer Eriş markaları gibi tamamen Helal ve Güvenilir Gıda standartlarına uygun, yerli ve milli olarak üretiliyor ve içerisinde renklendirici, yapay koruyucu ve Çin Tuzu olarak bilinen kimyasal lezzet arttırıcı MSG (Monosodyum Glutamat) bulunmuyor.