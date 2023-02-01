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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri kara aracı motoru sevkiyata hazır

Türk mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği ve TSK envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor 'TTZA' sevkiyata hazır hale geldi. Vuran çok amaçlı zırhlı araçlarda kullanılacak TTZA'ların 'Kirpi II' araçlarında da kullanımına yönelik çalışmaların başladığı belirtildi.

19:47 . 1/02/2023 Çarşamba
DHA
Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri kara aracı motoru sevkiyata hazır.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri kara aracı motoru sevkiyata hazır.

Sakarya'da düzenlenen BMC Power basın ve medya buluşması kapsamında BMC CEO'su Murat Yalçıntaş ve BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, savunma sanayisi muhabirleri ile bir araya gelerek projeler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, "BMC olarak stratejik öneme sahip birçok projede çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında güç grubu üretiminden otonom ve elektrifikasyonlu araçların geliştirilmesine kadar birçok projede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve tesis yatırımlarıyla askeri araçlardan ticari araçlara kadar birçok farklı alanda büyük başarılara imza attık. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 327 milyon dolar ihracat bunun en önemli göstergesi oldu. Bu ihracat başarısıyla Türkiye'deki savunma sanayisi kara araçları üreticileri arasında zirveye yerleşerek lider olan BMC, bu alanda ülkemizin tüm ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı" dedi.


'MOTOR, 'KİRPİ II'DE DE KULLANILACAK'


Sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandıran BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ise TTZA ile seri üretime başladıklarını ve başka motorlarda da seri üretimin geleceğini söyleyerek, "Bu başlangıç Azra, Utku, Batu ve yeni projelerimizle devam edecek. TTZA motorumuz, 6 bin 500 saat üzerinde test merkezi ve 140 bin kilometre araç üstünde test edildi ve NATO dayanım testlerini tamamladı. Bu proje için yaklaşık 52 ay boyunca toplam 300 bin saat mühendislik çalışması yapıldı. Bu geliştirme çalışmalarımız diğer projelerdeki test faaliyetlerimizle devam edecek. TTZA'ların Vuran'lardan sonra 'Kirpi II' araçlarında da kullanımına yönelik çalışmalar halihazırda başladı. Bu araçlara entegre edilecek motorlar ile yerli kullanım alanlarının artırılmasını planlanıyoruz. BMC Power olarak en önemli amacımız ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak en yeni teknoloji ve ürünlerle yerli çözümlerin oluşturulması ve çözüm ortaklarımızla birlikte bu ekosistemin yaratılmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'HİBRİT MOTOR İÇİN AR-GE'


Kaval, farklı teknolojilerdeki motor çalışmaları için de Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini bildirerek, "Gelişen teknolojilere çözüm sunabilmek amacıyla hibrit, hidrojen ve farklı yakıtlarla çalışan motorlar için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin kara araçlarına sadece motor ailesi olarak değil aynı zamanda; transmisyon, güç grubu, kara ve deniz tipi jeneratörler, deniz üstü ve deniz altı araçlarına güç veren küresel bir çözüm merkezi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'MOTORLARIN İLK 20 ADEDİ 6 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLECEK'


​BMC Power tarafından 400 beygir gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen motorlar, BMC Vuran çok amaçlı zırhlı araçlarda kullanılacak ve motorlardan toplam 90 adet teslim edilecek. Bu kapsamda seri üretimi devam eden ilk 20 adet 'TTZA' motorunun sevkiyatı 6 Şubat'ta tamamlanacak. Tüm motorların teslimatının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.




#BMC Power
#Motor
#TSK
42 dakika önce
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri kara aracı motoru sevkiyata hazır
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