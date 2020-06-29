Karadeniz suları umut vadediyor: Akçakoca'da doğal gaz rezervi bulundu

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları hakkında bilgiler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede de en çok deniz yetki alanına sahip ülkenin kıyı uzunluğu dolayısıyla Türkiye olduğunu belirtti. Karadeniz’deki sorunlar çok önceden çözüldüğü için Akdeniz’deki gibi tartışmalı bir alan da olmadığını aktaran Dönmez, “Karadeniz’den o açıdan biraz daha ümitliyiz. Karadeniz’e ilk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyonda planlıyoruz” dedi.

Fatih Dönmez

AKÇAKOCA’DA DOĞALGAZ REZERVİ YAKALADIK

Türkiye Petrolleri’nin, Karadeniz’de daha önce uluslararası ortaklarıyla birlikte yaklaşık 5-6 tane derin deniz sondajı gerçekleştirdiğini söyleyen Dönmez, “10 tane de sığ deniz sondajı yaptı. Türkiye Petrolleri’nin kendi sondajıyla Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu. Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var” ifadelerini kullandı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlanacağı bilgisini paylaşan Dönmez, “Türkiye Petrolleri uzmanları elde edilen sismik verilerde umut var olduğunu söylüyorlar. Karadeniz’de Romanya’da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan’da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var” diye konuştu.

KEŞİF AMAÇLI SONDAJ SÜRECİNE GEÇİLDİ

Doğu Akdeniz çalışmalarına da değinen Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize vermiş olduğu alanlarda hem de kendi alanlarımızda keşif amaçlı 6 sondaj yaptık. 7’ncisi de şu anda adanın batısında devam ediyor. Sismik araştırma dönemi bitti. Keşif amaçlı sondaj sürecindeyiz. Ekonomik bir keşif yakaladığımızda o sahada üretim amaçlı başka kuyular da açacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bizim öteden beri söylediğimiz şey; varsa, mutlaka bulacağız.” Libya’da geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın da Birleşmiş Milletler’de tescille alakalı sürecinin devam ettiğini belirten Dönmez, “Biz orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz.Sadece petrol değil elektrik alt yapısıyla alakalı özel şirketlerimizin üstlendiği büyük projeler de var. O coğrafyayı hem işçimiz hem iş insanlarımız yakinen biliyor.” dedi.

PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Petrol arama ve üretim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl yaklaşık 120 tane hem keşif hem de üretim amaçlı kuyu açtıklarını vurgulayan Dönmez, bu rakamın Türkiye Petrolleri tarihinde rekor seviyede olduğunu söyledi. Bu sene de içinden yaşanan sürece rağmen şu ana kadar 44 kuyu açıldığı bilgisini veren Dönmez, “Yeni keşiflerimiz de oluyor. Bu sene Türkiye Petrolleri günlük yurt içi üretimde 53 bin varil seviyesine ulaştı. Yurt dışındaki ortaklıklarla birlikte Türkiye Petrolleri’nin günlük üretimi 150 bin varile ulaşmış oldu” dedi. Dönmez, 2019’da 38 ton olan altın üretiminde de 2020 hedefinin 45 ton olduğunu söyledi.

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ÖSYM’DEN BOREL TALEBİ

ÖSYM’den gelen talep sonrası BOREL’in içerisindeki sıvı içeriğin ıslak mendilin içerisine yedirildiğini aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sınavdaki öğrencilerin BOREL marka ıslak mendilleri kullandıklarını belirtti. Ortam dezenfeksiyonuna ilişkin bir çalışma da yapıldığını aktaran Dönmez, şunları söyledi: “BOREL için pazardan spreyli talepler geldiği için onunla alakalı bazı çalışmalar da var. Bor katkılı temizlik ürünlerimizin satışları zaten devam ediyor. Orada ihracat da başladı.”

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ENERJİ FATURASI DÜŞMELİ

Türkiye’nin yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı faturası olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini ifade eden Dönmez, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve hidrokarbon aramalarına hız verdiklerini söyledi. Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise bu miktarın yüzde 66’ya ulaştığını dile getirdi.



